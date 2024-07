Entrevista

A los menos puestos en el género del reguetón, seguramente José Álvaro Osorio no les suene de mucho. No les pasará lo mismo con J Balvin, el artista del que, casi sin excepción, todo el mundo ha bailado en la discoteca temas como Mi gente o In da Getto.

Su música resuena, y no solo en los pubs, desde hace más de una década. No en vano, le avalan más de 56 millones de oyentes mensuales en Spotify y ventas de 35 millones de álbumes y sencillos. Con esas credenciales y con una gira con la que ha arrasado en Europa, incluida Madrid, donde no actuaba desde 2017, presentó en vivo su Qué bueno volver a verte Tour, un nombre que es toda una declaración de intenciones. "El propósito y el fin de la gira es disfrutar de volver a ver a mis fans", se sincera el artista en una breve charla con 20minutos instantes antes del show.

La gira llega después de haberse alejado un tiempo de los escenarios, aunque, asegura, nunca se ha apartado de la música. "Jamás dejé de trabajar, solo dejé las redes sociales una temporada", dice el que es considerado uno de los reyes del género urbano.

Lo hizo para cuidar su salud mental. "Siempre he sido una persona superabierta frente a la salud mental. Hay que respetar que la gente se tome un descanso para reconectarse con uno mismo. A mí me ha venido muy bien haberme tomado un tiempo para descansar", admite.

Eso sí, nunca es fácil bajarse de la ola, y más cuando estás en la cresta, como era su caso. "No lo es, porque tenemos un espíritu muy competitivo. El ser humano tiende a querer más y más, normaliza lo que tiene y no lo que le falta. Esa es una de las cosas que me estoy aprendiendo en estos momentos de mi vida".

También a convivir con el personaje en esa dualidad inevitable entre José Álvaro y J Balvin: "Es que a veces nos volvemos esclavos de este trabajo, y lo que hay que tener es un balance entre tu oficio, tu arte o tu trabajo, como lo quieras llamar, y tu vida personal. Ahora salgo, camino, corro... ¡Lo que es vivir, realmente!".

De momento, está encontrando ese equilibro en una carrera en la que él mismo siempre se ha tildado como un reguetonero atípico. "Primero, por ser de Colombia; después, por mi forma de vestirme, me ponía falda larga y no me importaba. O el pelo de colores, que tampoco era propio de la cultura del reguetón; o simplemente por darle un beso en la mejilla a un amigo. ¡Pero ese soy yo!", se defiende. No obstante, sí tuvo que soportar críticas, aunque "más por la industria que por el público, al que lo que le importa realmente es la música", matiza.

Habla de un sector que ahora presencia cómo las mujeres ya mandan, con ejemplos como los Taylor Swift o Karol G, que agotan todos sus multitudinarios shows. "Es importante poder ver todo ese trabajo que están haciendo. No solo eso, sino reconocerlo y admirarlo", reconoce el también productor, que vivió en sus propias carnes las miradas de recelo hacia su género, entre otras cosas por ser tildado de machista. "Tienes que conocer algo para realmente hablar de ello. Muchas personas se han quedado con lo que escucharon, que el reguetón era machista y no respetaba a las mujeres, pero, si tú lo analizas, son canciones de amor, de desamor o de ciertas situaciones cuyo fin nunca ha sido el faltar al respeto a una mujer", defiende el colombiano.

Un género en evolución constante -"si no, habríamos desaparecido ya", analiza Balvin- y que sigue mandando en la industria y el gusto del público. Para él, la clave es que "hay muchas colaboraciones". "Siempre se pueden hacer mezclas entre diferentes artistas, géneros o países", concluye uno de los reyes del género y "amante" declarado de la música urbana que se hace en España.