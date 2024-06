Entrevista

Fonseca (Bogotá, Colombia. 29 de mayo de 1979) rinde tributo a sus raíces e influencias tropicales, que lo han inspirado en su carrera y que a la vez forman parte de su sonido. Lo hace con un disco lleno de colaboraciones y en el que el 8 veces ganador del Latin Grammy apela a su esencia latina.

Una de las canciones más importantes del disco es Un canto a la vida. ¿A quién le canta Fonseca?A todos esos géneros, esos recuerdos que me han acompañado durante toda mi vida realmente. Hacer este álbum ha sido un viaje muy bonito, porque ha sido recorrer sonidos que me han formado como músico, como compositor, pero también géneros y ritmos que me han acompañado a lo largo de la vida. Un canto a la vida es una canción de gratitud de haber podido hacer lo que he hecho en mi carrera.

Nada mejor que cantarle a la alegría, ¿no?La música siempre será como ese resguardo frente a tantos momentos tan fuertes que nos toca vivir. En ella siempre encontramos consuelo, es como una burbuja momentánea.

¿Hay que apostar por lo propio, por el folklore?Yo siempre lo he hecho. Siempre he apostado, por ejemplo, más que por el ballenato, por los elementos del ballenato: el acordeón, la caja balletana, la guacharaca... Precisamente por eso este disco es tan importante para mí, porque me di una vuelta por esos géneros con los que siempre he crecido y me han influenciado. Así he ido creando mi sonido y mi carrera.

El disco tiene un halo de nostalgia. ¿Cree que es buena?En mi música, al menos en la mía, intento no caer en la nostalgia. Cada álbum es un reto nuevo y el reflejo de un momento diferente de mi vida y de mi carrera. Me gozo cada proceso y, sobre todo, intento trabajar duro para que cada álbum sea mejor que el anterior. Siempre pensar en que lo que viene es la mejor parte.

Echando la vista atrás, ¿qué es de lo que más se acuerda de ese chaval que quería ser músico?Me acuerdo mucho de esos primeros momentos de ilusión y de sueños. De esos primeros amores, las primeras fiestas. De oír la música de Juan Luis Guerra, de bailar y de sentir esa emoción. Soñaba con estar sobre los escenarios, de viajar, de hacer entrevistas...

¡Y ahora ha colaborado con él!Siempre ha sido para mí una influencia. Siempre que me preguntaban con quién quería colaborar, yo respondía que con Juan Luis Guerra. Y se me ha cumplido. Trabajar con él es un gusto, porque es un maestro en todo el sentido de la palabra. Es una persona que tiene una claridad dentro de la música y un sello tan inconfundible... Cuando estaba grabando con él, yo cerraba los ojos y es que no me podía creer que pudiera tenerle en mi mundo.

La música, si se comparte, ¿es mucho mejor?Sí. Me encantan las colaboraciones, escribir canciones con otros compositores. Es un encuentro entre dos mundos. Todo suma.

Para un músico, ¿los premios es lo más importante?Los premios abren puertas, son un reconocimiento muy emocionante. Ahora, hacer música para buscarlos, no. Si uno hace música pensando en que con eso te quieres ganar un premio, seguro que no lo ganas. La música siempre tiene que ser un tema sincero y de corazón, y hay que buscar esa melodía que te mueva a ti el alma y con la que busques esa conexión con el público.

Su público le verá en 13 de septiembre en Madrid.Es muy especial celebrar que vamos a venir por primera vez a un escenario tan importante como el Wizink Center, que, además, arrancamos ahí nuestro Tour Tropicalia. Lo vamos a presentar con toda la escenografía e imágenes que requiere esta gira. Además de este disco, me daré una vuelta por las canciones más importantes de mi repertorio, así que estarán Te mando flores, Eres mi sueño, Vine a buscarte, Simples corazones o Arroyito.

