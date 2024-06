Jesús Martín: "La ley ELA es una buena oportunidad para extender derechos a otras realidades como el alzhéimer o el párkinson"

El 21 de junio es el Día mundial de la lucha contra la ELA, una enfermedad generativa que afecta a unas 4.000 personas en España. Desde hace años, los afectados reclaman leyes que no acaban de llegar, pero, sobre todo, recursos para afrontar una dolencia que, según avanza, provoca un mayor grado de discapacidad. Mientras llegan, desde el Ministerio de Derechos Sociales están desplegando una serie de medidas destinadas a mejorar su calidad de vida, algunas a largo plazo, como poner en marcha centros de referencia o invertir más en investigación. De todas ellas y otras relacionadas con la discapacidad hablamos con Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La principal reivindicación de los pacientes con ELA es que se apruebe una ley que los ampare. Se han tomado en consideración tres, pero no se ha llegado a aprobar ninguna. ¿En qué situación se escuentran?Los días mundiales llaman a la toma de conciencia sobre situaciones que generan discriminaciones de colectivos invisibilizados… son una llamada de atención a los poderes públicos para que reaccionemos con políticas públicas eficaces. Ahora mismo, la ‘Ley ELA’ está trabajándose en el Congreso de los Diputados. La tramitación de cualquier ley nunca es sencilla, pero además se han presentado varios textos y se ha aprovechado para incluir otras enfermedades neurodegenerativas que pueden beneficiarse como párkinson o alzhéimer… El debate está siendo, por tanto, concienzudo, con las visiones de los diferentes grupos políticos.

¿Desde el Ministerio entonces abogan por sacar ya una ley ELA o esperar e incluir otras enfermedades?Yo creo que hay que pensar también en otras realidades. Sacar una ley nunca es fácil y hay cuestiones que son comunes entre la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas; hay más ciudadanos que se pueden beneficiar y debemos ser generosos en ese sentido. No creo que las organizaciones de ELA vayan a tener ningún problema con que así sea. Además, se trata de enfermedades muy prevalentes que también en muchos casos están huérfanas de servicios y de políticas públicas. Es una buena oportunidad para extender derechos a otros colectivos.

¿Cuándo cree que podrá aprobarse?Por lo que estoy leyendo, se presentará un único texto, pero creo que todavía se tienen que afinar algunas cuestiones para tener en cuenta a toda la sociedad civil y que salga con el mejor anclaje jurídico y con el mejor despliegue posible, que no sea un brindis al sol, porque eso luego puede generar muchas frustraciones. Esto a veces requiere más tiempo del que nos gustaría, pero es en aras a sacar una buena ley.

A la espera de que se apruebe, ¿qué están haciendo desde Derechos sociales para atender a estos pacientes?Desde el Ministerio queremos ser diligentes con estas personas, porque, como ellas siempre nos dicen, no tienen tiempo. Estamos llevando a cabo una serie de medidas: en el seno de un grupo de diálogo en el que estaba la Confederación de organizaciones con ELA y tres ministerios (Seguridad Social, Sanidad y Derechos Sociales) nos reunimos para hacer una batería de propuestas en la pasada legislatura. De allí salieron algunas que ya están puestas negro sobre blanco, como la creación de espacios residenciales especializados, porque muchos, cuando la enfermedad está muy avanzada, necesitan un tipo de asistencia médica especializada 24 horas al día. Con Fondos Next Generation, estamos creando ya dos centros de referencia estatal, uno en Asturias y otro en Extremadura. No queremos que sean residencias, sino lo más parecido posible a un hogar, y una capacidad máxima de 15 personas. Estos centros piloto servirán, además, para crear un conocimiento que vamos a elevar al resto de las Comunidades Autónomas para que implanten este tipo de centros en sus territorios.