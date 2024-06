Illa responde a Rull que no hay una mayoría independentista en el Parlament: "Puigdemont no tiene ninguna posibilidad"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha respondido al presidente del Parlament, Josep Rull, que sus declaraciones "no corresponden a la realidad" porque en la cámara no hay una mayoría independentista. Según ha manifestado Rull en una entrevista en el 3/24, la mayoría "más operativa" para una investidura es "similar" a la que hizo posible una Mesa independentista. En cambio, Illa ha defendido, en una entrevista en TV3, que "Puigdemont no tiene ninguna posibilidad". "Si es candidato tendrá 74 votos en contra. No me abstendré. Esto es enredar el personal y basta", ha añadido. Por otro lado, ha dicho que no tiene previsto ir a Ginebra (Suiza) para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el marco de las negociaciones.

Según Illa, la financiación es un "asunto relevante" en las conversaciones con ERC y los comunes pero no el único. Y ha señalado que también hay otros temas sobre la mesa como el catalán, los servicios públicos o cómo hacer frente a los "discursos de odio".

El líder de los socialistas catalanes intentará que el debate sobre la financiación sea "sereno" con argumentos y números. Según ha dicho, hay que abordar un debate "inaplazable" pero hacerlo "sin echarnos los platos por la cabeza".

En cuanto al modelo, ha insistido que el Estatut prevé un consorcio "que podría recaudar todos los impuestos". Pero, para Illa, se tiene que hacer hincapié no tanto en quién recauda los impuestos, sino en quién y cómo se gestiona.

Illa ha recordado que su partido ha designado un equipo negociador que tiene el encargo de asumir compromisos para salir adelante desde el Govern. Y ha dicho que también se comprometen a defender los eventuales acuerdos en otras instancias donde tienen "cierta capacidad de influencia". Y es que hay cuestiones como la financiación, que no dependen solo de Cataluña.

Preguntado por sí en el marco de las negociaciones para la investidura irá hasta Ginebra para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha respondido que no lo tiene previsto y ha señalado que su partido ha designado un equipo negociador que coordina la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret.