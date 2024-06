El Congreso avala los descuentos en verano de tren y bus para jóvenes con apoyo del PP y exigencias al Gobierno en vivienda y trabajo

El Congreso ha avalado la segunda edición del Verano Joven, el programa de descuentos de 50 y 90% en billetes de tren y autobús para jóvenes de 18 y 30 años para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. El lunes pasado empezó a funcionar la web del Ministerio de Transportes para que los jóvenes se registren y obtengan el código para comprar billetes con unos descuentos que no habrían entrado en vigor sin la votación favorable de este jueves en la Cámara Baja.

Allí, prácticamente todos los grupos, incluido el PP y Junts, pero no Vox, que se ha abstenido, han votado a favor este jueves del decreto en un debate en el que, sin embargo, han estado muy presentes las críticas al Gobierno por una medida que han calificado desde electoralista, "paternalista", "populista" y hasta un "parche" que no afronta las "prioridades" que tiene los jóvenes en España como el acceso a una vivienda y a un trabajo y un salario dignos, la salud mental o, simplemente, el acceso a un transporte público asequible, no solo para irse de vacaciones, sino para desplazarse para ir a estudiar o trabajar.

A pesar de estas críticas y advertencias que, con distinta intensidad, han lanzado todos los grupos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visto convalidado el decreto ley que soporta la segunda edición del programa Verano Joven. Ha contado con los apoyos habituales del PNV, ERC o el grupo Mixto, empezando por el de Sumar, el otro socio de la coalición y cuyo diputado valenciano, Nahuel González, no ha perdido sin embargo la ocasión para reclamar a Puente mejoras en las Rodalies de Valencia. Pero también del PP y de Junts. A pesar de calificar el programa de descuentos de "una pieza más de la máquina de propaganda" del Gobierno, para "comprar el voto de los jóvenes" con los impuestos que pagan sus padres, Voz tampoco ha votado en contra y sus 33 diputados se han abstenido.

Mientras se celebraba el debate en el Congreso, el número de inscripciones en la web del Ministerio para obtener el código con el que comprar los billetes con descuento volvía a batir otro récord y el propio Puente se hacía eco en redes sociales la "espectacular acogida" de la edición de este año, que ya cuenta con un millón de jóvenes inscritos para participar en él en solo tres días, después de un arranque, el lunes pasado, con 300.000 inscritos en un día.

En el hemiciclo, el ministro ha pedido el apoyo de los grupos para una segunda edición que, si bien ya no está marcada como el año pasado por la alta inflación o la necesidad de recuperar el turismo y el transporte público tras la pandemia, ha afirmado que sigue siendo oportuna para "adherir" a los jóvenes en el uso del transporte público, fomentar el turismo, en especial en turismo rural, y para "contribuir a la formación cultural" de los jóvenes. "Otro principio plenamente vigente es el deseo de seguir trabajando por la juventud, una de las grande prioridades que tenemos como Gobierno", ha dicho el ministro.

Medida "simpática" pero no la prioridad

La votación del Verano Joven 2024 ha concitado este jueves un consenso poco habitual en el Congreso, con los partidos votando a favor de que los jóvenes puedan volver a beneficiarse de los descuentos estivales de autobús y tren, pero sin 'comprar' el discurso del Gobierno. Uno tras otro, han advertido de que hacer turismo no es la principal prioridad de los jóvenes, que lo que necesitan es poder acceder a una vivienda, tener un trabajo y un salario digno o asistencia sanitara, por ejemplo, en salud mental.

"Siempre vamos a estar a favor de medidas que mejoran la calidad de la vida de los jóvenes, pero esto se queda solo en un parche", ha dicho el diputado popular Miguel Ángel Sastre para anunciar el voto a favor del PP. Acto seguido, ha acusado a Puente de querer "tapar" con él "la decadencia del servicio de Renfe" y del Gobierno en general y sin arreglar los retrasos y faltas de frecuencias que se producen en la red ferroviaria durante todo el año y que también padecen los jóvenes.

El diputado del PP ha recordado que Alberto Núñez Feijóo, propuso un "interrail" por España meses antes de que Pedro Sánchez anunciara el año pasado la primera edición de Verano Joven, "qué casualidad", antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año pasado, de la misma manera que el Consejo de Ministros aprobó la segunda edición días antes de las elecciones europeas. "Si de verdad quisieran dar herramientas a los jóvenes para mejorar la libertad de movimientos habrían una propuesta mucho más elaborada, porque no solo necesitan atención en periodo electora y en verano", ha reprochado Sastre.

Con un tono más o menos afilado, otros grupos han incidido en las carencias en el transporte público y en las políticas públicas destinadas a los jóvenes a la vez que -salvo Vox que se ha abstenido y el PNV, que se ha limitado a anunciar su voto a favor- daban su apoyo a los descuentos para el verano, una "medida simpática", según la ha calificado el diputado de Junts Isidre Gavin, que "se parece más a una política populista que a una gobernanza responsable". "La manera de fomentar el transporte no es regalar viajes a los jóvenes, sino invertir mas en un sistema [ferroviario] más fiable", ha dicho, por ejemplo, con los 130 millones que se gastará el Ministerio de Transportes en el Verano Joven 2024.

"Vaya por delante que convalidaremos el decreto", ha avanzado la diputada de ERC Inés Granollers antes de lanzar una batería de cosas que los jóvenes necesitan con más urgencia, criticando "abordar el transporte gratuito sin tener en cuenta la relación entre la vivienda, trabajo, salud y una vida más", con una medida que, además, supone una ayuda universal -descuento para todos los jóvenes de entre 18 y 30 años sin importar su condición económica- que "no es equitativa". "Necesitamos menos paternalismo y pasar de palabras a hechos", ha dicho.

"Si quieren cuidar a los ciudadanos, debería haber además servicios que garanticen la educación de calidad, la posibilidad del acceso al empleo y a un salario digno o conseguir vivienda accesible para los jóvenes que quieran independizarse y estamos muy lejos de conseguir estos objetivos", ha advertido Néstor Rego por el BNG.