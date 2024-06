El Gobierno acusa a Ayuso de "profunda deslealtad a las instituciones españolas" por no comunicar su encuentro con Milei

Las implicaciones de la visita de este viernes a España del presidente del Gobierno argentino, Javier Milei, siguen generando tensiones tanto diplomáticas como a nivel de política interna. Tras la confirmación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le recibirá y le entregará la Medalla Internacional, fuentes diplomáticas han acusado a la dirigente madrileña de "hacer gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas".

También creen que resulta "sorprendente y anómalo que un presidente extranjero no solicite, en ninguna de sus primeras visitas a España, un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mundo", mientras sí mantiene "encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas".

Sobre el encuentro con Ayuso puntualizan que la actitud de la presidenta va en contra del artículo 5.2 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, que agregan que "fue aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy", en la que se debe informar al Ministerio de Exteriores de su encuentro con un mandatario extranjero.

Por su parte, Ayuso ha defendido este jueves durante la sesión de control en la Asamblea regional que su Gobierno no tiene "la culpa" de que Milei no se reúna con el Gobierno que ha provocado "una crisis democrática y que insulta constantemente", en referencia a los comentarios del ministro Óscar Puente que acusaba a Milei de "consumir sustancias". "Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a Gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa", ha añadido la presidenta madrileña.

También ha criticado este hecho la vicepresidenta segunda y miembro de Sumar, Yolanda Díaz, que ha criticado a Ayuso en los pasillos del Congreso por entregar medallas a "quien está empobreciendo un país, recortando y dilapidando todos los derechos sociales", un comportamiento que considera "profundamente grave".

Las fuentes diplomáticas aseguran que el Gobierno de España sigue tratando al cargo de Presidente de la República de Argentina como "un pueblo hermano del español" y con "el respeto que merece tan Alta Magistratura". Sin embargo, matizan que Milei "ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación" y de "ofensa hacia las instituciones" y "la democracia". Esto, añaden, es algo "sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones" por lo que afirman que estarán "vigilante en defensa de las instituciones españolas".

El Gobierno de Sánchez dice esperar que durante la visita de Milei este se comporte "a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es". Terminan recordando que en su pasada visitar no lo respetó al acudir únicamente a una presentación de un libro y a un acto de Vox en la capital. "Deseamos que ahora sea así, por la buena relación y el afecto fraternal e histórico entre ambos pueblos", manifiestan.