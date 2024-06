Down Ourense conquista la Liga de Debate para personas con discapacidad intelectual: "Ha sido un regalo sentir la magia del debate"

Con "resaca emocional", entre promesas cumplidas y orgullosos del esfuerzo "del que vale la pena". Así recibe el equipo de debate de Down Ourense a 20minutos tras haberse proclamado campeón de la III edición de 'Yo tengo opinión', el torneo nacional de debate para jóvenes con discapacidad intelectual organizado por Liga Española de Debate Universitario (LEDU). Los siete integrantes del equipo, Laura Gil, Mikel Pan, Edwin Varela, Saul Álvarez, Pablo Varela, Álvaro Nóvoa y Francisco Diz no se llevaron solo un premio, sino dos, porque el último de ellos fue reconocido como Mejor Orador del Torneo. "Fue una sorpresa muy gratificante, pero el verdadero premio es la experiencia y los amigos que he hecho. Me felicitó todo el mundo y se alegraron por mí, también los del equipo contrario", narra Diz.

Solo cuatro se pusieron ante el atril, pero los siete se trasladaron desde Galicia hasta Madrid y participaron en la preparación de la pregunta: ¿Es posible mantener una alimentación saludable en nuestros días? Mikel, que ya debatió en la edición de 2023, cuenta que este año quería cumplir una promesa que se hizo a él mismo y también a su equipo: "Triunfar". Confiesa que jamás se habría imaginado ganar y que, aunque no lo hubieran logrado, en la final ya sintió que su promesa estaba cumplida. La formadora y coordinadora de la asociación, Elena Vaamonde, recuerda la final como un sueño, y Laura sigue sin poder contener las lágrimas al ser preguntada por cómo se sintió al ser la encargada de abrir el debate como introductora. "Llevaba la introducción memorizada tras cientos de ensayos frente al espejo, Laura es un ejemplo de constancia, trabajo y expresividad", responde su formadora.

Saúl Álvarez fue el elegido por el equipo para cubrir la plaza en la que se iban turnando y, desde que hizo su intervención frente al abundante público de la final, se siente capaz de conseguir "cualquier cosa" que se proponga. Vaamonde recuerda que Saúl tenía pánico a hablar en público y que verlo disfrutar de su discurso e improvisar fue algo que jamás se habría imaginado cuando comenzaron la aventura en septiembre. Pablo, Edwin y Álvaro no debatieron en la final, pero están contando los días para lanzarse al atril el curso que viene. La coordinadora afirma que también va a repetir junto con Brais Durán, el otro formador del equipo, porque haber aceptado la iniciativa de la LEDU ha roto sus esquemas y mejorado la vida de todos.

Down Ourense, equipo ganador de 'Yo tengo opinión' 2024. Carlos Horcajada, Imagen en Acción

"Convertir las debilidades en fortalezas"



Desde octubre la LEDU ha impartido formaciones a los acompañantes mediante mentores que les han ayudado en el proceso. Down Ourense se reunía cada martes por la tarde y para muchos era su momento "favorito" de la semana. Juan Santamaría fue el mentor del equipo y Elena lo considera un "ángel" que ha ayudado a los siete a empoderarse a través de algo tan simple como "sentirse escuchados". "En Down Ourense no trabajamos solo para mejorar las debilidades, también trabajamos para convertirlas en fortalezas. Ha sido un regalo sentir este año en primera persona la magia del debate al ver cómo han ganado una confianza en ellos mismos que ha sido trasladada a todos los aspectos de su vida, como el laboral o el personal", concluye la coordinadora.

La magia de 'Yo tengo opinión' nació hace tres años de la mano de la LEDU con el propósito de extender las fronteras del debate y la oratoria en todo el ámbito educativo y hacer un proyecto inclusivo. Ángel Domingo, director técnico de la organización, relata a este periódico que esta iniciativa pionera da respuesta a la necesidad de "cubrir una laguna y darles la palabra" a los jóvenes con discapacidad intelectual. Jóvenes que "están cansados de que se tomen un montón de decisiones por ellos sin que ni siquiera se les escuche" y que ahora "son protagonistas de un evento en el que la palabra la tienen única y exclusivamente ellos".

"Se dan cuenta del privilegio que muchos hemos olvidado que supone que te escuchen"

Dirigido a participantes de entre 18 y 30 años con al menos un 33% de discapacidad y con un modelo ligeramente adaptado, el torneo ha duplicado esta edición el número de participantes al haber aglutinado a nueve entidades de varios puntos de España: Alicante, Córdoba, Granada, Madrid, Ourense, Valladolid y Zaragoza. Y la liga va a más, pues cada edición está sirviendo de imán para que nuevas fundaciones se acerquen a esta iniciativa. "Tenemos lista de espera, el próximo año vamos a crecer aún más", augura Domingo.

Un "trampolín" al mundo laboral



Este imparable interés no es para menos. Domingo subraya que el debate ha permitido a los jóvenes "demostrar todas las capacidades que desconocían" de sí mismos y explotar sus habilidades comunicativas y dialécticas, como son la vocalización, la estructuración de pensamientos y la construcción de argumentos. Toda esta formación les ha servido como un "trampolín" en el mundo laboral: "Un montón de empresas que conocen este proyecto están empezando a fichar a estos chicos, porque descubren talento, descubren todo su potencial".

"La iniciativa ha levantado un cariño y pasión especial por su valor social"

El especialista en comunicación destaca que la iniciativa levanta en jueces, formadores y voluntarios, muchos de ellos debatientes del circuito regular universitario, "un cariño y pasión especial por todo el valor social" que la liga lleva detrás. Una de estas voluntarias es Silvia Gambero, campeona de España de debate en 2022 con la Asociación de Debate de la Universidad de Málaga (ADUMA) y trabajadora social en la provincia. La malagueña, que formó parte del panel de jueces, resume el torneo como "la mejor experiencia" que ha tenido en debate en todo su recorrido.

Deportividad, naturalidad y resiliencia

La trabajadora social destaca en ellos varias facetas. La primera, su deportividad durante el torneo, algo que, según dice, no está acostumbrada a ver tanto en otras competiciones. Asegura que los jóvenes priorizaron el proceso y el aprendizaje por encima del resultado: "Cuando anunciaron quién pasaba a la final, los otros equipos lo celebraron como si hubieran sido ellos, es algo realmente diferente". También la superación. Gambero rememora emocionada el momento en el que uno de los participantes de la final se bloqueó, y pone en valor su resiliencia y el respaldo de sus compañeros. "Lloró, se tranquilizó, salió su equipo a apoyarlo para que pudiese terminar sus intervención y lo hizo genial", recuerda.

Francisco Diz, mejor orador del torneo. Carlos Horcajada

Por último, la jueza resalta "la naturalidad por encima de todas las cosas" durante sus discursos: "Dentro de esa preparación, de esa memorización, siempre quedaba espacio para la espontaneidad con el equipo contrario y los jueces". La veterana evoca cuando los participantes le hacían reír y cómo ellos también sonreían al darse cuenta. "Son muy muy espontáneos, mucho más que en el circuito universitario, y también se agradece, dan mucha vida al debate", sostiene Gambero.

La malagueña se muestra convencida de querer participar en próximas ediciones aunque sea simplemente de público. Junto a Domingo, confía en que, con el paso de los años, el torneo necesite de las menos adaptaciones posibles y que pueda llegar a integrarse en el circuito universitario LEDU. Ambos habituales del debate en España coinciden en el carácter singular y mágico de la experiencia que Gambero guarda con cariño: "Ni como debatiente, ni como formadora, ni como jueza me lo he pasado tan bien, me he emocionado tanto y me he sentido tan inspirada".