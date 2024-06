Lobato reprocha a Ayuso que "premie a Milei" y ella le responde: "Recibirle es un honor"

La Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves el último Pleno del curso político. Sin embargo, a pesar de las despedidas, la atmosfera y el clima de tensión ha mantenido la misma tónica que de costumbre. La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, de este viernes ha protagonizado un nuevo choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PSOE-M, Juan Lobato.

"Se quedó con las ganas de ir al congreso de los ultras y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla a quien ataca a España. El rey no le recibe, usted le premia y Feijóo calla", ha expresado Lobato durante su interpelación. El dirigente socialista ha animado a la presidenta regional a que le explique a Milei que España es "el país que más crece de Europa, que el primero del continente "donde se aprobó el matrimonio gay, donde se puede abortar", eso es un gran país, explíqueselo", ha concluido.

Por su parte, Díaz Ayuso ha respondido al portavoz del PSOE que "si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática [en alusión a Pedro Sánchez] y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo", ellos no tienen "la culpa". La presidenta autonómica ha destacado que para ella es "un honor" recibir a un presidente "legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas".

(Se ampliará información...)