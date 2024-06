Seur alcanza los 7.000 puntos de recogida y tiene previsto cerrar 2024 con 8.000

La compañía de transporte urgente Seur ha superado los 7.000 puntos pickup activos en España, de los cuales 1.000 son taquillas inteligentes, y tiene previsto alcanzar los 8.000 puntos de recogida cuando finalice 2024.

En su enfoque estratégico, Seur ha situado a las soluciones Out of Home (OOH) como uno de sus ejes de crecimiento y el incremento en el uso de estas modalidades de entrega se ha reflejado en los resultados de la última edición del estudio E-shopper Barometer realizado por Seur sobre los hábitos de compra de los e.shopper europeos, ha informado la compañía en un comunicado.

Según este análisis, la opción de recogida en taquillas inteligentes se posiciona de nuevo entre las preferencias principales de entrega, junto con las entregas a domicilio y en tiendas de conveniencia, reflejando así una tendencia al alza entre las preferencias de los consumidores.

La red 'pickup' de Seur desempeña un papel "crucial" en la adaptación a los estilos de vida actuales. Estos puntos de recogida, ubicados estratégicamente y con amplitud de horarios, ofrecen "una solución conveniente para clientes con agendas saturadas, proporcionando la flexibilidad de recoger sus paquetes en el momento que mejor se adapte a sus necesidades", ha asegurado Seur.

En este contexto, la red 'pickup' ha permitido reducir las emisiones de CO2 en un 63% asociadas a los servicios de última milla, tales como el comercio electrónico.

El director de Nuevos Negocios y Diversificación de Seur, Enrique Sánchez, ha afirmado que "alcanzar los 7.000 puntos en la red pickup marca un paso crucial en el camino hacia un servicio más sostenible y conveniente para los nuevos estilos de vida".

"Este logro refleja nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la excelencia en la entrega asegurando que Seur continúa liderando el camino en soluciones de transporte que respetan tanto las necesidades de nuestros clientes como el medio ambiente", ha indicado para señalar que la cultura corporativa de Seur "pone en el centro al cliente, a través de la personalización de los servicios, la transparencia en las operaciones y la simplificación de los procesos como elementos clave".

Llegar a 8.000 puntos

En 2023, Seur logró un hito sin precedentes al realizar 14 millones de envíos mediante su red Seur 'Pickup'. En su hoja de ruta, la compañía tiene como objetivo ampliar esta red hasta superar los 8.000 puntos para finales de 2024, incluyendo 1.500 taquillas repartidas por toda España.

Esta expansión no solo atiende al aumento de la demanda por parte de los consumidores, sino que también forma parte de la estrategia de Seur para mantenerse como líder en reparto sostenible, ha asegurado la empresa.

Estrategia integral en toda Europa

Las soluciones 'Out Of Home' son un "pilar clave" del plan estratégico 'Together & Beyond' de Geopost, grupo al que pertenece Seur. En él, se pone el foco en el cliente, ofreciéndole entregas tanto en el domicilio como fuera de él en toda Europa a través de tiendas de conveniencia o taquillas inteligentes.

Al cierre de abril de 2024, la red de Geopost abarcaba ya 110.000 puntos de recogida en Europa, una de las redes de entrega fuera de domicilio más extensas del mercado. Geopost es uno de los mayores actores en entrega fuera de casa en distintos países europeos, incluyendo Francia (18.000 puntos de recogida), Italia (8.800 puntos con Fermopoint), Alemania (8.000 puntos de recogida), Reino Unido (11.000 puntos de recogida) y Escandinavia (11.000 puntos, gracias a la asociación estratégica de Geopost con el grupo PostNord).

Además, el número de taquillas también está creciendo rápidamente en Europa. Para ello, Geopost está acelerando su estrategia de taquillas inteligentes y ya cuenta con casi 23.000 lockers (11.000 más que a finales de 2022). La proporción de taquillas continuará creciendo en los próximos años.