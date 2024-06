El lado más personal de Alice Campello, la mayor fan de Morata: llevan juntos desde los 17 años

El debut de España en la Eurocopa 2024 del sábado se saldó con un 3-0 frente a Croacia y, como el resto de aficionados, Alice Campello celebró el gol de Álvaro Morata con el orgullo de ser ella su compañera de vida y alegrías.

Aquel día, junto a tres de sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo (5), y Edoardo (3), la modelo e influencer italiana subió un video de celebración y apoyo al capitán de la selección española, que hace poco hablaba sobre sus pequeños en El Larguero de la Cadena Ser: "Para mí, lo más fácil sería no jugar en España. Por mi vida y por lo que tengo que vivir cada vez que salgo a la calle en nuestro país. Lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, de cinco años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre", confesó el jugador.

Modelo, influencer y empresaria

Además de sus trabajos como modelo, Alice Campello es fundadora de la marca de cosméticos masqmai y tiene su propia marca de ropa: 'Akala Studio', y aunque no acostumbra a hablar de su vida más personal, hace unos meses acudió al podcast de Vicky Martín Berrocal 'A solas con...', donde pudimos conocer su lado más íntimo.

Entre algunos de los temas de la charla, Alice Campello habló de las 'minidepresiones' que ha sufrido a lo largo de los últimos años: "tras todos los embarazos, he sufrido 'minidepresiones'. Estuve muy mal emocionalmente, es normal y le pasa a todas las mujeres. Es fundamental tener a alguien al lado que entiende tus malos momentos. Si no hubiese tenido a Álvaro peleando cada día por mi felicidad, no sé cómo… No me valoraba nada y no me sentía ni guapa".

Del futbolista solo ha tenido buenas palabras: "Ha hecho mucho. He estado muchas veces mal y me ha levantado siempre. Ha estado en los peores momentos (...). Había veces en las que le contestaba fatal y él me entendía: '¿qué puedo hacer para que estés mejor'?, me decía. 'Hace un día muy bonito, demos un paseo'. Por eso estoy tan agradecida con él".

Ambos llevan juntos desde los 17 años. De su amor dicen mucho las innumerables fotos que suben a redes sociales donde se dedican románticos mensajes. Ella lo tiene claro: "es la suerte de mi vida. Si me lo quitas, quitas una parte de mí".