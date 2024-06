El macronismo azuza el fantasma del 'Frexit' ante el empuje de Le Pen: qué supondría para la UE y qué opción real existe de que ocurra

"¿Quiénes fueron los primeros partidarios del brexit? ¿Quién dio nombre a las 'calles del brexit'? ¿Quién ha mostrado abiertamente su apoyo al líder del Brexit [Nigel Farage]? Agrupación Nacional". Las elecciones europeas del pasado 9 de junio abrieron una nueva era en Francia y precipitaron la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. El cara a cara entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron se está decantando en favor de la primera, que arrasó en los comicios; mientras, el macronismo está en horas bajas y ante el paso por las urnas del 30 de junio y el 7 de julio ha pasado al ataque. ¿Cómo? Recuperando la sombra de un 'frexit', es decir, de la posible salida de Francia de la UE.

El actual primer ministro galo, Gabriel Attal, ha sido quien ha encendido esta mecha, sobre todo al hablar de los vínculos de Le Pen con la Rusia de Vladimir Putin. "No podemos apoyar la salida de la UE a menos que uno tenga otros intereses, a menos que uno sirva a otro país, a otro poder", apuntó, recordando fotos que en el pasado marcaron la deriva política del antiguo Frente Nacional. Lo cierto es, eso sí, que las dinámicas de RN han ido cambiando con el paso de los años; por ejemplo, en 2017 sí era un partido a favor de un referéndum sobre la salida francesa de la UE, pero poco a poco a ido derivando en consultas específicas sobre la política migratoria o la climática.

Arsenio Cuenca, analista especializado en el estudio de la extrema derecha, explica a 20minutos que RN "no va a apostar por un 'frexit' porque está apostando por una imagen de seriedad y de estabilidad y eso no es compatible con apostar por abandonar la UE". La estrategia del partido es de "resituar el discurso euroescéptico en la consigna de una Europa de las naciones". Saben muy bien eso sí que la Unión "sirve relativamente bien a sus intereses, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo impulso proteccionista que parece haber ahora" en Bruselas. Además, la experiencia del brexit fue negativa.

Cuenca sí ve que la idea de salir de la UE "no sería del todo bien recibida por la sociedad francesa" precisamente por los efectos del brexit, pero es una sociedad, ya se vio con el rechazo a la Constitución Europea en 2005, sí que es "un poco más euroescéptica" porque tanto a la derecha como a la izquierda hay críticas a las "políticas neoliberales de la UE" o respecto a la PAC. "Pero los ciudadanos ven que no es el momento de un supuesto frexit, así que no acompañarían tanto ese discurso como hace 10 o 20 años", concluye el analista.

Con todo, ahora mismo la salida no está sobre la mesa. La derecha radical actual no abogar por abandonar la UE, sino por reformarla desde dentro, devolviendo competencias a los Estados miembros. Eso sí, Francia no es ni mucho menos el país más europeísta que existe, y así se ve en el último Eurobarómetro: el 54% de los franceses no cree en las instituciones comunitarias, doce puntos por encima de la media. El 44% de los ciudadanos, no obstante, tienen una visión positiva de la UE y el 46% consideran que la Unión es signo de paz y de estabilidad, un dato importante sobre todo en el marco global actual.

A los números se acoge RN para dejar de hablar de salir de la UE o de algunos de sus elementos más importantes. De hecho, el candidato de Le Pen a las europeas, Jordan Bardella -que ahora aspira a ser primer ministro tras las legislativas- desmintió que ese sea el plan. "No te levantas de la mesa cuando estás a punto de ganar el juego", apuntó el joven dirigente, consciente de que el peso de su partido y de su campo ideológico en el futuro de la Unión va a más.

Ahora, ¿qué dicen las encuestas ciudadanas? También han ido evolucionando con el paso de los años. En 2019, en una encuesta de Ifop sobre la posibilidad de un referéndum de iniciativa ciudadana en Francia, el 60% de los franceses se declararon contrarios a que Francia abandonara la UE. Más tarde, según un sondeo de Viavoice de diciembre de 2021, el 63% de los franceses deseaba permanecer en la Unión Europea y el 66% en la zona del euro.

No se queda ahí el tema: un sondeo de Odoxa de enero de 2024, el 78% de los franceses cree que la Unión Europea desempeña un papel negativo para los agricultores franceses. Y de acuerdo con un sondeo de Ifop para Ouest-France en mayo de 2024, la mayoría de los franceses expresan sentimientos negativos hacia Europa, ya sea preocupación (46%) o enfado (13%); asimismo, el 16% se declara indiferente y solo una cuarta parte expresa confianza (15%) u optimismo (10%). Todo esto da lugar a interpretaciones dispares: los franceses no tienen demasiada fe en la UE, pero tampoco creen que irse de ella sea una buena opción; el problema para ellos está en los temas concretos. Y ese camino ha escogido la derecha radical. No habrá 'frexit' pero eso no quiere decir que Le Pen y los suyos se conformen con el statu quo.