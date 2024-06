Kevin Costner se pronuncia sobre su divorcio de Christine Baumgartner: "Ese era mi miedo y ahora vivo con él"

Kevin Costner está a punto de estrenar Horizon: An American Saga, primera de las cuatro películas que dirige y que componen el proyecto de su vida en el que lleva trabajando más de 30 años. Y tal fue su implicación en él que parece que esto pasó factura en su matrimonio con Christine Baumgartner, de la que se divorció el pasado mes de febrero tras 18 años de matrimonio.

Así lo sostiene el actor en una entrevista con People, revista en la que ha protagonizado su última portada. En su charla con el magazine, el intérprete de 69 años sostiene además que "lo importante son los niños", y esa prioridad es algo que siempre ha tenido clara.

El ganador de dos Oscar por Bailando con lobos -a Mejor Película y Mejor Director- es padre de siete hijos: Annie (40 años), Lily (37) y Joe (36), con su exesposa Cindy Silva; Liam (26), con la actriz Bridget Rooney; y Cayden (17), Hayes (15), y Grace (14) junto a Baumgartner, con quien comparte su custodia.

De este modo, Kevin Costner confiesa que afronta su nueva situación personal con entereza, poniendo el foco en los pequeños. "Sigues aconsejándoles, sigues interesándote por lo que les interesa", sostiene.

El actor opina que divorciarse con hijos de por medio es algo tenso y, por ello, dudó a la hora de casarse con Christine. "Fue algo en lo que tuve que pensar hace 20 años, cuando acepté casarme (de nuevo)", defiende. "Ya me había divorciado una vez y fue duro para los niños".

"Ese era mi miedo y ahora vivo con él. Pero así es la vida", destaca el intérprete, que mantiene una buena relación con su ex, a la cual define como "una buena compañera y buena madre".

De hecho, señala a su saga western, Horizon: An American Saga, como una de las causantes de sus problemas matrimoniales, pues no logró compaginar bien su relación con el ambicioso proyecto que coescribe, produce, dirige y protagoniza.

"Había muchas cosas en marcha", dice sobre esta tetralogía, que estrena su primera parte el 28 de junio, y la segunda el 16 de agosto. "Tenía el dinero, las películas cerradas, 300 o 400 personas trabajando en ellas. No podía hacer nada".

"Si estás en una tormenta y eres el único en cubierta sujetando el timón, y solo intentas quitarte la lluvia y el agua salada de los ojos, no podrías soltar el timón. No he podido soltar el timón", reflexiona, usando esta metáfora como lo vivido al intentar compaginar su matrimonio y su proyecto.

Aun así, está más que feliz por el estreno de sus filmes, en los que ha invertido 38 millones de dólares de su propio bolsillo y para los que ha hipotecado una propiedad. "Lo que puedo decir es que he tenido una vida increíble", afirma, recordando sus casi 70 años de vida (y 50 de carrera) con felicidad. "Me han magullado, pero he tenido una vida increíble y estoy agradecido por ello".

Los rumores de relación con Jewel

El actor también se ha pronunciado sobre uno de los rumores más recientes sobre su vida sentimental: su supuesto idilio con la cantante Jewel.

Mientras que la artista habló sobre ello con Elle y dejó en el aire la confirmación o el desmentido de ello, el intérprete ha zanjado las habladurías en The Howard Stern Show.

"No, Jewel y yo somos amigos. Nunca hemos salido juntos, jamás. Ella es especial, y no quiero que estos rumores arruinen nuestra amistad porque es lo que tenemos. Ella es especial para mí", aseguró y explicó que el encuentro que propició estas noticias fue en una reunión junto a Emma Watson y otras personas no famosas.

"Hemos tenido conversaciones por mensajes de texto, ella es muy inteligente y ha pasado por muchas cosas, así que tenemos una amistad. No tenemos un romance, y no hemos salido", reiteró.