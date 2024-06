Barcelona quiere evitar la desaparición de los quioscos: propone que vendan café y comida para llevar y que tengan un horario fijo

Barcelona quiere conservar los quioscos de prensa de la ciudad. La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente este miércoles un nuevo pliego de cláusulas para garantizar el funcionamiento de estos negocios a pie de calle y evitar así que desaparezcan. Concretamente, proponen reducir la venta de periódicos y revistas para vender café, comida envasada para llevar, agua y refrescos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Actualmente, hay 288 quioscos instalados en la vía pública de la capital catalana, 50 menos de los que había en 2018. Con la nueva regulación, la venta de periódicos se mantiene como actividad principal, si bien el espacio destinado a ello se reduce del 80 al 51%, y se abre la puerta a vender café o productos alimenticios envasados, pero no alcohol. El pliego especifica que los quioscos no podrán disponer de mobiliario o espacios para el consumo de los productos autorizados, es decir, no pueden colocar barras, sillas o mesas.

También se mantiene la limitación de un 20% en la exposición de productos como souvenirs, recuerdos y análogos, que deberá formar parte del 49% no dedicado a prensa o publicaciones. Asimismo, se formaliza igualmente la posibilidad de realizar otras actividades que ya habían sido autorizadas en septiembre de 2022 y que no requerían de modificaciones del pliego, como son la instalación de cajeros automáticos, buzones de última milla para la entrega de mercancía o paneles informativos.

Horario fijo: de 9.00 a 14.00 horas

La nueva regulación también plantea nuevos horarios. Hasta ahora los quioscos tenían la obligación de abrir un mínimo de ocho horas diarias, preferentemente de siete de la mañana a tres de la tarde de lunes a sábado y de ocho a tres los domingos. Con el nuevo pliego se fija un horario mínimo de apertura de nueve de la mañana a dos del mediodía para todos los días de la semana, aunque permite que esto se pueda adaptar si el titular lo solicita en función de el emplazamiento y el Ayuntamiento lo acepta.

Asimismo, el nuevo pliego regula aspectos hasta ahora no definidos, como la fijación de un plazo máximo de seis meses en cuanto a la transmisión en caso de fallecimiento de la titularidad del quiosco, así como la concreción del órgano competente para tramitar penalizaciones en caso de incumplimiento o para la extinción de concesiones.

El pliego que se pretende modificar está vigente hasta el año 2030 y regula todos los quioscos de la ciudad, excepto los que se ubican en La Rambla, que están regulados por licencia. Con estos cambios, consensuados con el sector, el Ayuntamiento de Barcelona quiere "adaptar los quioscos a las nuevas necesidades del siglo XXI, en un paso que igualmente pretende proteger la figura del quiosquero y mejorar sus posibilidades de negocio y de ingresos a medio plazo sin perjudicar a otros sectores".