Los condenados por los ERE que también pueden ver anuladas o reducidas sus penas

La anulación por parte del Tribunal Constitucional de la condena impuesta a la exministra y exconsejera socialista de la Junta Magdalena Álvarez en la pieza política del caso de los ERE ha abierto la puerta a que esta misma decisión, que implica devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que emita un nuevo fallo, se repita con otros condenados.

En este punto, y en el marco de una macrocausa cuya instrucción se prolongó durante casi siete años, con más de una veintena de procesados, un juicio con más de 150 sesiones y una sentencia inicial de más de 1.700 folios, cabe recordar quiénes son los condenados y en qué situación se encuentran actualmente.

Fueron 21 los ex altos cargos socialistas que se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio de la pieza política de los ERE, en el que se juzgó la creación de un sistema específico en el seno de los gobiernos socialistas de la Junta para la concesión arbitraria de ayudas sociolaborales, con un montante defraudado de casi 700 millones de euros de las arcas públicas.

La Audiencia de Sevilla condenó finalmente en 2019 a 19 personas y absolvió a dos de ellas (Manuel Gómez, ex interventor general; y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico). Posteriormente, en 2022, el Tribunal Supremo absolvió a otros tres condenados, todos ex secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez). Entre medias, en octubre de 2020, falleció uno de los principales artífices de la trama, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que había sido condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 de inhabilitación.

Llegados a este punto, seis de los 15 condenados lo fueron solo por prevaricación, delito que les conllevó penas de nueve años de inhabilitación. Es el caso del expresidente de la Junta Manuel Chaves; los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez; los ex directores generales José Salgueiro y Antonio Vicente Lozano; y el ex director general de IDEA Jacinto Cañete.

Los nueve restantes fueron condenados tanto por prevaricación como por malversación, delito este último que conlleva las penas de prisión. Son el expresidente José Antonio Griñán (6 años de prisión y 15 de inhabilitación); los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo (con penas de entre 6 y casi 8 años de cárcel y entre 15 y 19 de inhabilitación); los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez (6 y 7 años de prisión y 18 y 15 de inhabilitación, respectivamente); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (3 años de prisión y 7 de inhabilitación tras la rebaja del TS); y el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano (6 años de prisión y 17 de inhabilitación).

En junio de 2023, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de 12 de estos 15 condenados. Además del de Magdalena Álvarez, que ahora ha sido estimado parcialmente, también se admitió el de José Antonio Viera, que el alto tribunal ha rechazado por unanimidad al no estar argumentado. A ellos se suman los de José Antonio Griñán, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Miguel Ángel Serrano, Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez, Juan Márquez, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Antonio Vicente Lozano, que son los que podrían beneficiarse de una sentencia como la de la exministra socialista. Cabe recordar que la Fiscalía del Constitucional ya se mostró favorable a revisar las condenas, pero solo en el caso del delito de prevaricación, no en el de malversación, por lo que cabe pensar que las penas de prisión no serán revisadas.

Precisamente, de los nueve condenados a cárcel (sin contar al fallecido Guerrero), actualmente solo hay cinco en prisión. Son Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano, que ingresaron en el centro penitenciario hace un año y medio. Lo hicieron también Viera y Martínez Aguayo, ambos ya con el tercer grado (el primero desde junio de 2023 por motivos de salud y la segunda desde hace solo unos días). Por último, aún no han pisado la cárcel ni Griñán, a quien la Audiencia le suspendió la condena por cinco años por el cáncer que padece; ni Juan Márquez, a quien también se le suspendió la pena durante un año.

Queda también por resolver, en medio de esta maraña judicial, las peticiones de indulto que han presentado ocho de los condenados, entre ellos Griñán, y cuyos expedientes ya ha trasladado la Audiencia de Sevilla al Ministerio de Justicia para que adopte una decisión.