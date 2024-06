Beatriz Luengo habla sobre su carrera profesional en el pódcast de Laura Escanes: "De ser una chica de barrio a no poder salir"

La influencer Laura Escanes ha recibido a una nueva invitada en la que es la tercera temporada de su pódcast de Podimo. Beatriz Luengo ha visitado Entre el cielo y las nubes, donde ha hablado sobre sus más de veinte años de carrera, sus inicios como artista y su éxito en la industria.

La cantante y compositora saltó a la fama tras interpretar a Lola en la serie Un paso adelante. Este proyecto la convirtió en todo un referente para muchas niñas en ese momento. "En esa época los fenómenos eran muy difíciles medirlos. Pasé de ser una chica de barrio a no poder salir a la calle, fue muy de repente", ha expresado Luengo en el pódcast.

La artista ha asegurado a Laura Escanes que para ella fue algo "muy fuerte", pero no fue fácil llegar hasta ahí. "Hice el piloto de Cuéntame y en el último momento me dijeron que no porque alguien se obsesionó con que yo tenía la nariz operada", ha desvelado, añadiendo que esas negativas le hicieron sentir que "nunca es suficiente".

La llegada de sus hijos le permitió ser "mucho menos dura" con ella misma. "No sé si te pasa a ti con la maternidad pero estoy enfocada en ellos y tengo menos tiempo para autocriticarme", ha asegurado.

Pero su marido, el cantante cubano Yotuel Romero, ha sido otros de sus pilares fundamentales y también ha formado parte de ese proceso. "Él llega a mi vida y empiezo a darme cuenta de que la felicidad está en tantas cosas que damos por hecho", ha expresado la artista.

Tras más de veinte años de carrera, la compositora ha hablado de cómo vivió el éxito de UPA Dance. "El después de un éxito así es lo que realmente te enseña y te nutre", ha comentado Luengo, que tras dejar el grupo musical para iniciar su carrera como solista se sintió "de alguna manera castigada".

"A los años me contaron que querían que me fuese mal como solista para que volviese al grupo y ante los ojos de la gente pasé de estar arriba a ir bajando porque ya no te ven con ese boom y ese momento fue muy difícil", ha desvelado a Laura Escanes.

La intérprete de Caprichosa es una gran defensora de las causas sociales. "Cuando defiendo algo más allá de mí, no me importa lo que la gente piensa porque lo hago desde el amor, el respeto, la libertad y desde una manera muy justa, siempre pienso en poner un debate encima de la mesa", ha explicado Beatriz Luengo.

El racismo era uno de los temas que no estaban a su alcance, pero que vivió muy de cerca al comenzar su relación con Yotuel Romero. "Yo lo viví a través de él y luego leía los comentarios que la gente me hacía para "cuidarme" y me quedaba flipando", ha desvelado.

La artista tiene claro que nunca cantaría o compondría "sobre cosas que invalidan o hacen daño, que hagan referencia a bullying, homofobia, racismo...".

Sus palabras para Aitana

Otro de los aspectos por los que lucha tiene que ver con la sexualidad de las mujeres en la industria musical, lo que le llevó a la compositora a "contestar a canciones de reguetón". "Era muy difícil para mí cambiar el sistema de composición y empecé a crear contestaciones a canciones y esto fue un tema que me trajo mucha viralidad y también mucho hate", ha asegurado.

La artista ha mencionado a su compañera de profesión, Aitana, y ha recordado un discurso en el que la triunfita defendía la autoría de las mujeres en la música. "Lloré escuchando a Aitana, le escribí algo por redes y le aplaudí en gigante porque tiene mucha razón", ha comentado Luengo.

A raíz de esto, ha mencionado los obstáculos a los que se enfrentó en sus inicios en la música por ser mujer: "Empecé escribiendo canciones con un seudónimo masculino porque les parecía que si lo escribía una mujer se quedaba suavecita".

Algo que también le llamó la atención del discurso de Aitana fue su cambio como artista. "Me identifiqué porque mi personaje Lola en UPA era cándida, dulce... y de repente empecé a salir en medios con mi opinión, con mi transparencia y empecé a mojarme cuando mi personaje era neutro", ha añadido.

Beatriz Luengo, compositora, cantante, escritora e incluso directora del documental Patria y Vida, ha asegurado que cada vez se siente "con más capacidades". "La edad nos tiene que servir como una herramienta", ha asegurado.