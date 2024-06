Cataluña cerrará un 144% más de camas hospitalarias este verano que en 2023

Los hospitales españoles contarán este verano con unas 10.400 camas menos en funcionamiento por la falta de profesionales sanitarios para cubrir vacantes. Según cifras recabadas por el Sindicato de Enfermería SATSE, se prevé el cierre de al menos 10.463 camas, aunque el dato podría ser mayor, pues la Comunidad de Madrid no ha aportado ningún dato este año. El mayor déficit se dará en Cataluña, según el sindicato, que calcula que en los próximos meses habrá 2.079 camas menos, frente a las 850 que estimó que se cerrarían en 2023, esto es, un 144% más.

El sindicato ha denunciado este miércoles el "cierre programado y progresivo de camas disponibles" por parte de las administraciones sanitarias; una práctica habitual en los meses de verano y que viene agravándose desde hace dos años. El problema, recuerda SATSE en un comunicado, es que no se han cubierto el total de las vacantes por vacaciones, bajas por enfermedad o cualquier otra situación que requería una sustitución de personal, lo que se traduce, un año más en un aumento de la "sobrecarga laboral" para las enfermeras que trabajan en los meses de verano.

Según calculan, el porcentaje de personal que no llegará a sustituirse este 2024 será de entre el 40 y el 50% en el caso de alguna comunidad autónoma. Una realidad que, recuerda, "repercute negativamente en la atención a las personas y también en la salud de los profesionales" y que, a juicio del sindicato, tendría que haberse solucionado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y cuyas reuniones, dicen, se han limitado a "enzarzarse en críticas y reproches", en lugar de "buscar sinergias y puntos de común".

Cataluña es la comunidad autónoma con más cierres de camas previstos para este verano (2.079), y es también el territorio en el que más camas tendrán que cerrar en comparación con el año pasado (144,6%). Le sigue Extremadura, donde el sindicato prevé que haya 617 camas menos (116,5%); y Castilla-La Mancha, cuyos hospitales tendrán que cerrar 192 camas (81,1%).

Galicia ocupa el cuarto puesto entre las comunidades qué más camas cerrarán respecto a las que tuvieron que cerrar en el verano de 2023: el sindicato prevé que sus hospitales tengan este año 784 camas menos, lo que supone un 54,3% más de plazas cerradas en solo un año. Castilla y León cerrará al menos 500 (49,3%); País Vasco, 974 (26,5%); Andalucía 2.500 (22,7%); Asturias, 490 (22,5%); Murcia, 300 (20%); y La Rioja, 54 (3,8%).

Seis comunidades mejoran respecto a 2023

Solo seis comunidades estarán igual o mejor este verano de lo que lo estuvieron en el de 2023. De hecho, Cantabria ha conseguido mejorar en un 80% su disponibilidad para este verano, en el que se prevé que cierre 52 camas hospitalarias. Canarias cerrará 70 camas (un 29,3% menos de camas cerradas que el año pasado); 1.002 en la Comunidad Valenciana (-11%); Baleares, 143 (-9,5%); Aragón, 600 (-9%); y Navarra, 106 (-1,9%)

Sin embargo, y según incide el sindicato, la cifra global que calcula es "a la baja", ya que hay centros y servicios que no han querido facilitar datos, "argumentando que dependerá de la evolución futuro de la situación". Tampoco Madrid ha aportado cifras, que el año pasado reflejaban una estimación de 1.800 camas cerradas.

Mónica García: "Es una muy mala noticia"

"Creo que es una mala noticia que haya que cerrar camas, una mala noticia a la que estamos acostumbrados todos los veranos, pero que estemos acostumbrados no significa que no tengamos que poner medidas", ha subrayado la ministra de Sanidad, Mónica García, al ser preguntada por los datos del sindicato. En declaraciones a los medios, García ha considerado que el cierre de camas este verano es "una mala noticia a la que estamos acostumbrados todos los veranos", pero que no considera que se solucione, ni echándole la culpa a ella, ni con parches, "echando balones fuera", ni con "ilegalidades", sino con medidas estructurales que requieren del "esfuerzo" de las comunidades".

"El Partido Popular siempre nos propone lo mismo: primero gestiona con indolencia y con falta de ganas de mejorar su sistema sanitario. Luego le echa la culpa al Ministerio y considera que la solución está fuera de sus propias competencias", ha arremetido. García ha asegurado, sin embargo, que su departamento ayudará a las comunidades autónomas a "hacer planes estructurales que reviertan esta situación" que, según ha reconocido, se va agravando verano a verano.

"Si lo que queremos es un Sistema Nacional de Salud dimensionado para todas las épocas del año, tenemos que pedir un esfuerzo a aquellas comunidades que menos invierten en sanidad o que deciden que los impuestos, que es con lo que se paga la Sanidad, sirven para otra cosa, como por ejemplo para beneficiar a los más privilegiados y a los que más tienen", ha reprochado.