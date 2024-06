Puede que el tiempo esté un poco loco en estos días y las temperaturas hayan sido algo más suaves de lo normal en España, pero el verano ya está aquí. Al menos técnicamente hablando. De hecho, el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte comienza a las 22 horas 51 minutos de hoy, jueves 20 de junio.

Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, este verano va a dura aproximadamente 93 días y 16 horas, y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño.

Las tres posibles fechas del comienzo del verano y los motivos por el que cambia cada año

¿Cuándo comienza realmente el verano? La respuesta no es tan sencilla como muchos creen. Si bien la creencia popular sitúa el inicio del verano el 21 de junio, esta fecha no siempre es precisa.

Existen tres posibles fechas para marcar el comienzo de la estación estival: 20, 21 y 22 de junio. ¿A qué se debe esta variación? La clave reside en diversos factores astronómicos que influyen en la duración del año trópico, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol.

¿Cuáles son estos factores que marcan la fecha de inicio del verano?

Encuadre del calendario : La distribución de los días en los años, incluyendo los años bisiestos, afecta la fecha exacta del solsticio de verano.

: La distribución de los días en los años, incluyendo los años bisiestos, afecta la fecha exacta del solsticio de verano. Duración de la órbita terrestre: El recorrido de la Tierra alrededor del Sol no es perfecto, por lo que su duración varía ligeramente cada año.

Así, el verano no llega nunca en un día u hora exacta, sino que va cambiando. De hecho, durante este siglo, el año en el que más pronto dará comienzo el verano será en 2096, mientras que fue 2003 cuando más tardó en llegar.

El solsticio de verano

El comienzo de verano llega con el solsticio de verano. El pistoletazo de salida lo marca el Sol y su elevación. Es decir, el día en que el sol se encuentra más elevado y dibuja un arco en el cielo con su movimiento más largo, es el día con más horas de Sol al año. O lo que es lo mismo, el solsticio de verano tiene lugar cuando el eje de la Tierra se inclina hacia el Sol en su punto más extremo.

¿Qué significa y consecuencias tiene¡?

El Sol alcanza su mayor altura en el cielo, lo que se traduce en el día más largo del año (y la noche más corta) para el hemisferio norte.

para el hemisferio norte. Los rayos del Sol inciden de forma más directa sobre una zona determinada de la Tierra, prolongando las horas de luz.



sobre una zona determinada de la Tierra, prolongando las horas de luz. Aumento de temperaturas, dando inicio a la estación más cálida del año.



El término solsticio precisamente hace referencia a esa sensación de quietud del Sol en el cielo. Viene del latín 'solstitium', que significa literalmente "sol quieto". Y esto se debe precisamente a ese grado de elevación tan acusado en el cielo. Pues parece que no se mueve y está anclado en un mismo punto. Lo cual, además, tiene otra consecuencia directa: estos días son los de más horas de luz del año.