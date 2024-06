Harper, la hija de David y Victoria Beckham, debuta como 'influencer' para la marca de su madre

Victoria Beckham se ha centrado en los últimos años en su propia marca de productos de belleza. La que fuera miembro de las Spice Girls ahora es una empresaria de éxito que cuenta en todo momento con el apoyo de su familia. Prueba de ello ha sido la encargada de demostrar la gran eficacia del último producto que ha lanzado al mercado.

La pequeña de la familia, Harper Seven, ha sido por un día modelo para su madre. De este modo, como se puede ver en una de las publicaciones más recientes de la también modelo, su hija ha enseñado a todos sus seguidores cómo funciona su nuevo gel fijador de cejas.

Si hace apenas un día era Victoria quien explicaba el proceso para conseguir el proceso, los colores y demás detalles técnicos, ahora ha sido la adolescente quien ha hecho lo propio. En la misma localización, pero sin necesidad de hablar, en apenas unos segundos ha dejado clara la calidad del gel.

"Alguien me ha robado el fijador", ha escrito en la publicación. La joven no cuenta con redes sociales, por lo que ha aprovechado la cuenta de Instagram de su madre para subir el vídeo que rápidamente se ha hecho viral. En menos de un día ha ganado ya casi 273.000 'me gusta' y la bandeja de comentarios se ha llenado de mensajes.

Desde sus propios hermanos que aplauden lo "genial" que es la joven, a personas anónimas que han destacado cómo Harper está siguiendo los pasos de sus padres. "Se nota que es trabajadora y que tiene los pies en la tierra. Habéis hecho un muy buen trabajo criando a vuestros hijos", ha destacado algunos usuarios.