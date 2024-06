Rauw Alejandro y Bruna Marquezine hablan de su fama y su futuro: "Mi realidad actual es mucho mejor de lo que podría haber soñado"

El artista Rauw Alejandro y la modelo Bruna Marquezine se han convertido en los nuevos embajadores de Carolina Herrera New York como imagen de sus dos fragancias 212 VIP Black y 212 VIP Rosé Elixir. El puertorriqueño y la brasileña protagonizan la nueva portada de la revista Elle, para la que han ofrecido una entrevista en la que se han sincerado sobre su trato con la fama y sobre sus planes futuros.

Ambos han echado la vista atrás, a cuando aun no se habían consolidado sus carreras y no contaban con el reconocimiento internacional que tienen ahora. "¡No podía haberlo imaginado nunca! Yo llevaba una vida sencilla, con aspiraciones y sueños, pero no tenía ni idea de que llegaría tan lejos", ha comentado Rauw Alejandro.

El caso de Bruna Marquezine ha sido similar. La actriz ha asegurado que nunca ha sido "de las que se fijan objetivos con mucho detalle" porque así deja que la vida le sorprenda "positivamente". "Puedo decir que mi realidad actual es mucho mejor de lo que podría haber soñado", ha expresado la modelo.

Ambos llevan varios años creciendo en el ámbito profesional y han logrado alcanzar un gran éxito, cada uno en su ámbito. Pero a los dos le quedan sueños por cumplir. Bruna Marquezine ha asegurado que quiere seguir trabajando mucho como actriz, tanto en Brasil como en el extranjero.

Por su parte, Rauw Alejandro sueña con "actuar en la Superbowl", pero también en Japón. "Quiero conquistar Asia y otros lugares del planeta donde no se hable español", ha desvelado el artista. Además, el artista sigue ampliando su camino y está trabajando en su propio sello y "produciendo a otros artistas" para contribuir con "quienes poseen talento y no tienen oportunidades".

Pero sus aspiraciones van más allá de sus carreras profesionales. "Formar una familia, vivir una pasión desbordante y un amor sereno, tener hijos y una granja. Tengo fe en la fallida institución del matrimonio", ha expresado la brasileña.

Han logrado hacerse muy conocidos a nivel internacional, pero coinciden en su opinión sobre la fama. "¡La odio! Si tuviera un botón para hacerla desaparecer, lo pulsaría", ha comentado el intérprete de Todo de ti. Aun así, el artista comenzó a ser conocido a los 24 años, lo que le permitió "disfrutar de la vida mucho antes". "Echo mucho de menos eso, pero me gusta el dinero. Y, por supuesto, solamente se consigue trabajando muy duro", ha añadido.

La modelo ha expresado que "la mayoría de las veces", la fama le resulta "terrible". "Tengo muchos privilegios gracias a la visibilidad que me proporciona mi trabajo. Pero a menudo desearía que fuera solo eso: trabajo", ha desvelado. Su compañero es consciente de que sus profesiones conllevan fama y el reconocimiento por parte de muchas personas, pero ha expresado que "una cosa es la admiración y otra la invasión de la intimidad".

Aun así, tienen claro que lo mejor que les ha dado su trabajo es el poder ayudar económicamente a sus familias. "Jamás me he parado a pensar demasiado en lo que era mío y lo que era de ellos", ha declarado la modelo. "Yo le di a mi familia una casa enorme. De todos mis logros, este es sin duda mi favorito", ha comentado él.

Bruna Marquezine y Rauw Alejandro han coincidido por primera vez gracias a este nuevo proyecto y desde el principio lo han "pasado muy bien trabajando juntos", como ha asegurado el puertorriqueño. Ella ha destacado lo "amable y educado" que considera que es el artista.