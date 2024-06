Rull no propone a ningún candidato a la investidura y activará la cuenta atrás para la repetición electoral el próximo 26 de junio

Ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont. El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, no propondrá a ningún candidato para la sesión de investidura. Por lo tanto, el jefe de la cámara activará el próximo miércoles 26 de junio la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral. Rull convocará "un acto equivalente" donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán "cinco minutos" para comparecer ante el hemiciclo en un pleno con un único punto en la orden del día.

Así lo ha anunciado el presidente de la cámara catalana durante una declaración institucional desde el despacho de audiencias. Esta decisión la ha tomado tras acabar la ronda de contactos con los partidos políticos con representación parlamentaria. A pesar de no presentar un candidato a la investidura, Rull ha apuntado que PSC y Junts "están dispuestos a sugerir un nombre" antes de que acabe el plazo legal de dos meses.

En el caso de que el 26 de agosto no se haya elegido presidente de la Generalitat, el actual mandatario en funciones, Pere Aragonès, convocará nuevas elecciones en un plazo máximo de 47 días. Por lo tanto, si no acaba prosperando ninguna sesión de investidura, la ciudadanía de Cataluña se vería abocada a volver a las urnas durante mediados de octubre.

Rull cierra la ronda de contactos con Junts, PSC y ERC

Después de reunirse con las fuerzas con menor representación en el hemiciclo catalán y constatar que más allá de Comuns, ningún partido estaba cerca de dar algún apoyo a Illa o Puigdemont, este miércoles, Rull ha finalizado la ronda de contactos con Junts, PSC y ERC. A primera hora de la mañana, los juntaires Albert Batet y Mònica Sales -presidente y portavoz del grupo parlamentario, respectivamente- se han citado con el jefe de la cámara en el despacho de audiencias.

Tras el encuentro, Batet se ha dirigido a los medios de comunicación para explicar que el partido independentista no tiene la intención de presentar a Puigdemont a la investidura "por ahora". Sin embargo, ha resaltado que Junts tiene más apoyos que el PSC: "Hay una mayoría de 59 diputados, que es más que los 42 o incluso los 48 que suman PSC y comunes". Los apoyos que defiende Batet no serían suficientes para investir al expresidente, no obstante, ha defendido "total discreción" para las negociaciones.

En el turno del PSC, el primer secretario de la formación, Salvador Illa, ha informado al presidente del Parlament que no se presentará a la investidura en estos momentos. Illa ha pedido "más tiempo" para poder conseguir apoyos que le permitan formar "una mayoría progresista". El socialista ha añadido que no quiere "dar prisa a nadie" y abre la puerta a alargar las negociaciones hasta el límite legal para hacer la sesión de investidura. Finalmente, sobre la posibilidad de que el grupo socialista se abstuviera para facilitar una investidura de Junts, Illa ha cerrado en banda esta posibilidad.

La ronda de contactos la ha cerrado Esquerra Republicana, justamente la formación que podría tener la llave para desbloquear la investidura antes de que acabe el plazo para hacerlo. El presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, y la portavoz, Marta Vilalta, se han reunido con Rull y le han instado a convocar "el acto equivalente" permitiendo que todos los grupos puedan debatir entre ellos. Además, Vilalta ha explicado a los medios que "exprimirán" los días que quedan hasta el 26 de agosto para negociar con los partidos y evitar una repetición electoral.

ERC se une para renovar la cúpula

Un terremoto interno ha sacudido la formación republicana. La intención de renovar la dirección del partido y reconectar con el electorado tras los resultados en las catalanas y las europeas está ganando cada vez más adeptos. A principios de semana saltó la noticia de que un centenar de militantes había firmado un manifiesto para renovar la cúpula de ERC. Este miércoles, la cifra asciende a 740 miembros de la base, con nombres como el de la secretaria general, Marta Rovira, o el presidente en funciones, Pere Aragonès.

La renovación del partido se decidirá el próximo 30 de noviembre en un Congreso Nacional. Por el momento, los dos pilares con más fuerza dentro de Esquerra Republicana, Marta Rovira y Oriol Junqueras, ya se han confrontado en cómo debe llevar el debate interno la organización independentista. Sin embargo, a pesar de no estar de acuerdo en cómo abordar esta renovación, sí que se muestra cierta unanimidad en que desde ERC se busca que exista este cambio de liderazgo en el partido.

Rovira, que ha firmado el manifiesto, se ha mostrado abierta a poder hacer público el debate y los textos de la militancia. Ha añadido que es "positivo" hacerlo, ya que no va en contra de "nadie" ni pone nombres en el documento. En la otra cara de la moneda se encuentra Junqueras, que aparte de sentirse aludido por el manifiesto, prefiere que el debate se haga a puerta cerrada y esperar al Congreso para tratar estas cuestiones.