Dulce Pontes: "Al cantar un fado se puede fingir, hacerse el dramático. Pero eso no es fado, eso es teatro"

Dulce Pontes (1969, Montijo, Portugal) nos recibe con calidez en el UMUSIC Hotel Teatro Albéniz, de Madrid. La cantante portuguesa ha viajado a la capital –y a Salamanca, las dos ciudades fuera de Portugal donde actuó por primera vez– para promocionar el concierto por sus 35 años de carrera el próximo 22 de junio dentro del UNIVERSAL MUSIC FESTIVAL en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid.

Su voz no solo rezuma carisma, erotismo y fuerza al cantar, también cuando habla. Más de una vez ha dicho que solo canta fados los lunes y los viernes, porque la canción con la que relacionamos a Portugal debe interpretarse en un estado anímico específico, como el flamenco. "Tiene que ver con la desnudez y la verdad. No me siento igual todos los días. Si en la interpretación no existe la verdad, el público lo nota. Al cantar fado, se puede fingir, hacerse el dramático, llorar. Pero eso no es fado, es teatro y eso el público lo siente. El fado se percibe en la piel y se puede escuchar con los ojos cerrados".

La llegada del fado a Portugal en el siglo XIX –según una de las teorías, una música de raíces afrobrasileñas que trajo la corona al país después de regresar del exilio (tras el traslado de la corte portuguesa a Brasil para escapar de las tropas de Napoleón Bonaparte en 1807)–, su evolución y su devenir lo han ligado íntimamente al carácter portugués y a la visión que se tiene de Portugal fuera.

Y como todo icono cultural está rodeado de estereotipos: relacionamos el fado con la saudade y la melancolía, pero antes del régimen salazarista (1926 -1974), era un artefacto reivindicativo. También existen fados alegres. "Herminia Silva tenía mucha gracia y grabó muchísimos fados", explica. Aunque también exista esa tradición, Pontes prefiere más del fado triste.

El recital de Pontes será el 22 de junio en el Teatro Albéniz. SERGIO GARCÍA CARRASCO

"Me gusta el lento y denso, no necesariamente sobre amores perdidos, pero sí sobre la existencia o la muerte y que dé pie a varias interpretaciones. Me encantan las interpretaciones de los poemas de Cecilia Meireles, por ejemplo. Y la forma de componer de Alain Oulman, que les ha dado una musicalidad totalmente distinta para Amália".

Tiene presencia, incluso sentada, su cuerpo domina el espacio. "Soy una bailarina frustrada. Soy una cantante porque la suerte lo quiso así". De adolescente, se formó en danza contemporánea, pero al ser aconsejada de que ya era mayor para ser bailarina, se decidió por la música. "Todo suma sobre el escenario: la expresión corporal, la respiración, la técnica vocal, la interpretación poética… Ese abanico hace a un intérprete más completo".

Aparte de la música, la enamora enseñar. "He sido profesora de danza: mucha gente no me llama cantante, me llama profesora y eso me llena de orgullo". Sobre la enseñanza, Pontes se lamenta de la excesiva carga horaria que soportan los alumnos.

"En el norte de Europa, existen modelos que están dando buenos resultados. El arte no son disciplinas compartimentadas: uno puede especializarse en canto, música o baile, por supuesto, pero debería impartirse una formación completa”.

Le ronda incluso escribir un libro con técnicas de canto. "Me gustaría pero todavía tardaré. Me falta tiempo. Además, aparte de la experiencia que he tenido con esas estrategias, necesito ver cómo funcionan en los demás".

Hace poco aseguró que se encontraba en el "purgatorio del amor". Muchas personas cercanas han muerto: sus profesoras de canto y de danza, o su padre. Además, su madre ha pasado bastante tiempo en el hospital. "No lo dije por católica. Mucha gente que quiero ha partido antes de tiempo, como Anabela Gameiro, mi profesora, que me ha inculcado el espíritu de resistencia, o mi profesora de piano, que era muy cariñosa".

Su mirada también se amustia cuando recuerda el contexto en el que lanzó su último disco, Perfil (2022). "Con la guerra de Ucrania, me costaba hablar del disco. Me acuerdo de un concierto que di, fue un desastre porque no me podía creer lo que estaba ocurriendo. Me apena que las nuevas generaciones vivan en un mundo tan inestable. Nosotros nos manifestamos contra lo nuclear, jamás pensé que podríamos llegar a este punto".

Su hija, de 15 años, escucha grupos de rock portugueses, antiguos y metal. "Nada de streaming, todo en cedé. Por eso, creo que sí que tiene sentido seguir lanzando discos", asegura y pronostica que el cedé volverá. "La experiencia sonora es totalmente diferente, menos compactada que en el MP3".

Aunque haya tocado infinidad de veces en Madrid, confiesa que siempre se pone nerviosa. "Será un recorrido por temas míos y de Ennio Morricone, fado, folclore… Estoy ilusionada, pero también algo asustada. Siempre que toco en Madrid se cierra un ciclo y se abre otro, no sé por qué. Pero coincide".

Sobre Ennio Morricone, con fama de tener mal carácter, Pontes asegura: "Era exigente, pero no complicado. En el documental (Ennio, el maestro, 2021) se ve muy bien: un genio con una gran fragilidad. Aprendí mucho de él sobre el equilibrio entre emoción y técnica. Me ha dado grandes consejos".