Boris Izaguirre confiesa haber tenido relaciones con tres mujeres: "Les agradezco el esfuerzo"

Boris Izaguirre ha sido el último invitado del pódcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con. Entre la diseñadora y el periodista hay una fuerte amistad de más de 25 años y aun así el venezolano consiguió sorprender con sus declaraciones. "Pensé que lo conocía casi todo de él, pero estaba muy equivocada", ha confesado la recién estrenada como entrevistadora.

Desde su vida amorosa, pasando por su faceta laboral o cómo fue su llegada a España, Boris no ha dudado contestar a todas y cada una de las preguntas. Como así ha explicado, él llegó al país en 1992 y, aunque no ha sido un camino fácil, no se arrepiente de nada.

"Lo más duro fue decirle a mis padres y a mis hermanos que allí se terminaba todo. No paré de llorar porque me estaba dando cuenta de que rompía la idea que mis padres habían construido con mucho amor", ha asegurado. Ahora, más de 30 años después, sigue cosechando éxitos tanto a nivel profesional como personal.

En 2006 se casó con Rubén Noguera tras más de 14 años de noviazgo y, aunque él prefiere mantenerse alejado de los focos, Boris no duda en hablar orgulloso de su relación: "No le gusta que hablemos de él. 32 años juntos. Somos un mundo juntos, una vida juntos. Le propuse a Rubén que íbamos a tener un contrato renovable cada cinco años. Vamos a los 35".

Para él, el éxito de su relación es, en gran medida, la infidelidad. Y es que a diferencia de muchas personas, para el periodista es algo normal: "Si tú dices no, no voy a ser infiel y nunca perdonaría una infidelidad, en realidad estás luchando contra una cosa que va a pasar. Yo creo que la mejor actitud es decir esto hay que entenderlo. Probablemente, la infidelidad sirva para fortalecer la fidelidad". No obstante, Rubén "no ha sido infiel nunca".

Aunque sin duda, la confesión que más sorprendió a Vicky fueron sus relaciones con mujeres. Boris, que en todo momento ha hablado abiertamente de su homosexualidad, llegó a tener relaciones con tres mujeres: "Han sido tres amigas maravillosas a las que les agradezco el esfuerzo. Una de ellas era hija de un famosísimo guerrero venezolano. A mí me fascina el concepto del hijo de. Yo vi que a ella le entusiasmaba mucho, y dije: 'Pues vas a ser tú. Tú me vas a iniciar en algo que no me interesa'. Y así fue".