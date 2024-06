Felipe VI reafirma su "servicio, compromiso y deber" en su décimo aniversario como rey "pese al coste personal"

"Servicio, compromiso y deber". Es el emblema que ha elegido el rey Felipe VI con motivo de su décimo aniversario como jefe del Estado y que resume, según ha explicado él mismo, los valores que le han guiado en esta primera década dirigiendo los designios de la Corona. Unos años que, tal y como ha reconocido, no han estado exentos de "coste personal", al tiempo que se ha comprometido a continuar al frente de la institución ciñéndose, como ha hecho hasta ahora, "a la Constitución y a sus valores".

Así lo ha dicho el monarca durante el discurso que ha pronunciado tras la entrega de medallas de la Orden del Mérito Civil a representantes de la sociedad, el acto central de la conmemoración de su primera década como rey de España, que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio Real. Una celebración caracterizada por su austeridad y sencillez en la que Zarzuela ha trabajado durante meses y en la que el jefe del Estado ha querido compartir protagonismo con ciudadanos que contribuyen con labor diaria a hacer una sociedad mejor.

"A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades", ha dicho Felipe VI, quien ha insistido que son esos valores los que le sirven de "guía" en el ejercicio de sus funciones y reflejan "el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber". "Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha apuntado.

El monarca ha recalcado que "siempre" ha creído "en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos", una actitud que, en su opinión, "es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos". Implica también, ha admitido, "esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar". Y, por eso, "coherencia e integridad" son los criterios sobre los que, según ha destacado, "deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado".

En el ejercicio de sus responsabilidades como rey, Felipe VI ha dedicado unas palabras de elogio hacia la reina Letizia, a quien ha agradecido su "gran apoyo" en estos años. "Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables", ha resaltado, para después mencionar también a sus hijas y su "creciente apoyo".

La Familia Real, durante el acto de entrega de medallas a representantes de la sociedad civil. Diego Radamés/EP

Ellas son las que han protagonizado el momento más emocionante de este día de conmemoración, cuando han sorprendido a su padre con un brindis en honor a los reyes justo antes del almuerzo ofrecido a las autoridades y premiados en el Palacio Real. "Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero nosotras también tenemos algo que decir", así ha empezado el breve discurso protagonizado antes del almuerzo por la princesa Leonor y la infanta Sofía, fuera de protocolo, para dar las gracias a Felipe VI y Letizia por enseñarles "los valores de la institución".

"Perdón por colarnos, pero nosotras también tenemos algo que decir. Por nuestra madre y nuestro padre. Por nuestros reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado los valores de esta institución. Mamá, papá, gracias", ha dicho la princesa, acompañada de su hermana, ante todos los presentes y enfrente de su padre, quien se ha mostrado visiblemente emocionado.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía, sorprenden a sus padres con un discurso de agradecimiento antes del almuerzo con el que han conseguido emocionar al rey. CHEMA MOYA/EFE

Los actos conmemorativos han comenzado sobre las 11.20 horas de este miércoles, con la llegada de los reyes y sus hijas al patio de la armería del Palacio Real, con salvas de honor de la Guardia Real. Una vez en el balcón del palacio, los cuatro han saludado a los cerca de 800 invitados que han podido presenciar los actos desde el interior del patio. Allí ha tenido lugar un relevo solemne en el que han participado 359 guardias reales y representantes de los tres Ejércitos y la Guardia Civil.

A continuación se ha celebrado el acto central, la entrega de medallas al mérito civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las "mejores virtudes cívicas" y reforzar "la cohesión y la convivencia democrática", según palabras del monarca. Personas de distintos sectores como la educación, la cultura, la sanidad, la ciencia, el voluntariado, la ingeniería, la sostenibilidad, la agricultura, la ganadería o el turismo a los que Felipe VI ha agradecido su ejemplo.

Para el jefe de Estado, todos ellos son "referentes" por su "esfuerzo, trabajo y actitud". "Solidaridad, unidad y diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional" y "servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona", ha continuado, antes de afirmar que la conducta de los condecorados "es una gran inspiración en este desempeño". "Estoy orgulloso de la sociedad española, a la que me honro en representar y servir", ha concluido.