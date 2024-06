España se atasca con el menor PIB per cápita entre las grandes economías europeas y un consumo un 12% por debajo de la media

España fue en 2023 el país con menor nivel de consumo por parte de los hogares y menor PIB per cápita entre las cuatro grandes economías de la Unión Europea. El país ibérico se consolidó así en una posición que ocupa desde que hay registros, sin conseguir alcanzar a Alemania, Francia e Italia, y sin superar la media europea desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Según datos de Eurostat difundidos este miércoles, el consumo de los hogares se quedó el año pasado en España un 12% por debajo del promedio de la UE.

El consumo de los hogares españoles se situó en 2023 por debajo del de Alemania, Francia e Italia, que registraron niveles un 16%, un 7% y un 1% por encima de la media europea respectivamente. De este modo, España fue la única gran economía que no alcanzó el promedio, aunque la foto apenas cambia respecto a años anteriores. De hecho, el país ibérico lleva desde 2008 sin llegar a la media de la UE y desde que hay registros mantiene niveles de consumo inferiores a los de las otras grandes economías europeas.

Los niveles más altos de consumo se concentran en el centro y norte del Viejo Continente. En concreto, Luxemburgo fue en 2023 el Estado miembro en el que más consumieron los hogares, superando en un 38% la media de la UE. Lo siguieron Austria y Países Bajos, que registraron unos niveles de consumo per cápita un 17% por encima del promedio. En cambio, junto a España, otros 16 países se quedaron por debajo de dicho umbral. Hungría y Bulgaria fueron los Estados miembros con los niveles más bajos de consumo, un 30% y un 27% por debajo de la media europea respectivamente, seguidos por Eslovenia y Letonia.

De este modo, entre los Veintisiete el consumo individual per cápita osciló entre el 70% y el 138% del promedio europeo. El indicador de consumo individual efectivo (AIC, por sus siglas en inglés) manejado por Eurostat es una medida de bienestar material que incluye todos los bienes y servicios utilizados por los hogares, tanto los pagados directamente por las propias familias como por los suministrados por las Administraciones Públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Además, se trata de un índice calculado con base en un poder adquisitivo estándar para homogeneizar las diferencias en el coste de vida entre los distintos países y evitar distorsiones asociados a los altos precios.

Los datos de Eurostat constatan también notables diferencias entre países en términos de PIB per cápita, lo cual da cuenta de una dispar redistribución de la actividad económica dentro de las fronteras europeas. En España este indicador se quedó un 12% por debajo de la media europea -en niveles cercanos a los de Portugal, Lituania, Polonia o Rumanía-, mientras que Alemania y Francia superaron ese umbral en un 15% y 1% respectivamente. Esta es desde que hay registros la clasificación habitual entre las cuatro grandes economías, con Italia rozando ligeramente por debajo del promedio comunitario.

Como suele ser habitual, al igual que ocurrió con el consumo, Luxemburgo fue en 2023, con diferencia, el Estado miembro con el mayor PIB per cápita, un 139% por encima de la media europea. Lo siguió Irlanda, que también superó con creces el promedio en un 111%. Eurostat atribuye estas posiciones de liderazgo de Luxemburgo e Irlanda a distintas causas. Por un lado, Luxemburgo concentra un gran número de residentes extranjeros que trabajan en el país y contribuyen a engrosar el PIB per cápita, pese a no formar parte de la población residente. Por otro lado, en el caso de Irlanda, la oficina estadística europea recuerda que el país insular aglutina numerosas grandes empresas multinacionales.