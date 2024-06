Sanz abre al público el tranvía hasta Eduardo Dato y retrasa hasta otoño su llegada a Luis de Morales

Bajo un cielo encapotado y chispeando se ha estrenado este lunes la ampliación del tranvía hasta Nervión, después de más de dos años de obras y un mes de pruebas sin pasajeros. Desde las 6.00 de la mañana ha empezado a transportar publico desde la parada de San Bernardo hasta la de Eduardo Dato, la última hasta la que llega actualmente, toda vez que la próxima, en Luis de Morales, está aún en obras y no entrará en funcionamiento hasta este otoño, según han informado desde el Ayuntamiento.

La inauguración oficial, por parte del Gobierno municipal, ha tenido lugar unas horas más tarde de su puesta en marcha. El alcalde, José Luis Sanz, se ha subido al metrocentro sobre las 11.12 horas y en 20 minutos, con rigurosa puntualidad y según lo previsto, ha llegado a la Plaza Nueva. Un trayecto que el primer edil ha realizado acompañado de los delegados de movilidad y seguridad, José Lugo e Ignacio Flores; el gerente de Tussam, Manuel Torreglosa, además de miembros de la plantilla, un nutrido grupo de periodistas y ciudadanos. También han asistido los ediles socialistas, Francisco Páez y Juan Carlos Cabrera, quienes han acudido al acto, pese a no estar convocados, según han apuntado desde el Ayuntamiento.

Este nuevo tramo ha supuesto una inversión de cerca de 24 millones de euros, financiados en un 80% por fondos europeos. La frecuencia de paso es de entre nueve y 12 minutos, el tiempo de espera en la parada, de seis. Asimismo, el recorrido desde Eduardo Dato hasta la Plaza Nueva oscila entre los 20 y 25 minutos, según el número de usuarios.

Las paradas disponen de las correspondientes marquesinas, máquinas expendedoras de billetes y para recargas de tarjetas de transporte. Igualmente, desde el lunes se puede pagar también con tarjeta bancaria en el tranvía. La capacidad de los trenes es de 240 pasajeros aproximadamente y se estima un uso diario de 12.000 viajeros de media, según han informado desde el Ayuntamiento y Tussam.

En concreto, han entrado en funcionamiento dos nuevas paradas, en las avenidas San Francisco Javier y en Eduardo Dato, que se suman a las que ya estaban operativas de Plaza Nueva, Archivo de Indias, Prado de San Sebastián y San Bernardo. Antes de noviembre lo hará también otra nueva parada en el barrio de Nervión, situada en Luis de Morales, cuyas obras no están terminadas, y según ha informado el primer edil, lo hará "a mediados de septiembre". Se trata de una parada provisional hasta la construcción de la definitiva en Kansas City.

Si bien, la puesta en funcionamiento de este ramal no será al menos "hasta final de septiembre o principios de octubre", según fuentes municipales. El alcalde ha augurado que lo hará "antes de noviembre y con los nuevos trenes", toda vez que el Consistorio está a la "espera que lleguen los cinco nuevos vehículos que "se han retrasado por motivos de la empresa adjudicataria" y que, como ha recordado el regidor hispalense, "estaba previsto que estos llegaran a mediados de julio". Su puesta en servicio "va a suponer una mejora notable para la movilidad" en Sevilla y para los vecinos, que "van a poder acceder desde Luis de Morales hasta la Plaza Nueva, en pleno centro de Sevilla", ha destacado el alcalde.

Con respecto a la ampliación que se ha inaugurado esta mañana, el regidor hispalense ha remarcado que "es una buena noticia" toda vez que supone "un nuevo tramo de transporte público". Un ámbito en el que esta ciudad "todavía tiene mucho que mejorar", ha abundado el primer edil, al tiempo que ha recordado las asignaturas pendientes en esta materia, como son "seguir ampliando la red de metro, el tramo norte y sur; el tranvía hasta Santa Justa, que está prácticamente redactado y en fase de búsqueda de fondos europeos, y las infraestructuras".

También en el ámbito de la movilidad, ha anunciado en una entrevista en La Ser, que "para el año 2025 el Ayuntamiento tiene previsto iniciar las obras para peatonalizar la plaza del Duque y la Campana", al tiempo que ha abogado por dotar de "mayor número" de plazas de aparcamiento y de mejoras en el transporte público el casco histórico. Asimismo, ha recordado que dicha peatonalización, de la que se ha mostrado partidario, es debida a que "el tranvibús tiene que llegar hasta la Campana y hasta el Duque".

En este sentido, el primer edil ha señalado que tras estas obras, las paradas de autobuses se trasladarán a la Alameda, aunque "tiene que estudiarlo Tussam", ha matizado. Y también con respecto al tranvibús, ha informado que "ya estamos casi listos para redactar el proyecto, para que llegue hasta el Parque Alcosa y no se quede en Sevilla Este".

Vecinos de Nervión, estrenando las nuevas paradas del tranvía R.M.T

Así han acogido los vecinos la ampliación

Se trata de unas obras muy esperadas por los vecinos de la zona tal y como han indicado a 20Minutos. "Me parece super bien, es un transporte mucho más cómodo y rápido que otros, como autobuses y yo lo voy a utilizar", comenta Laura Barce, una joven estudiante, residente de Nervión que ha acogido con alegría la nueva parada, que pone fin a una fase de las obras de las que ha sido testigo: "Pasaba todos los días por aquí y tenía ya ganas que terminara".

María del Pilar Rodríguez es otra vecina de la zona de mediana edad, que mientras por un lado está contenta con la ampliación, "me gusta y me viene bien para ir al trabajo", porque supone una alternativa al metro, que "no me gusta, me agobia el estar bajo tierra" lamenta que "ahora los autobuses no llegan" hasta su zona como lo hacían antes debido a las obras y tiene que caminar más.

"La ampliación está estupendamente, está muy bien", comenta otro vecino de Nervión, Sebastián Gallur, al tiempo que añade queda "todavía queda una parte muy importante" que es "llegar no solo a Santa Justa sino al centro por la parte de Puerta Osario, hacer un cinturón con Plaza Nueva. Eso sería extraordinario", exclama. En su opinión este "es un medio muy bueno para las personas mayores, porque es tranquilo y barato". Al igual que opinan el resto de los vecinos, "las obras han sido molestas", pero las molestias tienen que servir para luego disfrutarlo, concluye.