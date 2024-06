Sánchez dice que ya prometió la "singularidad" de Cataluña hace meses y lo desliga de la negociación para investir a Illa

El Gobierno intenta zafarse de las críticas de una oposición que le acusa de negociar una financiación desigual para Cataluña a cambio de conseguir los votos de ERC para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rebajó las aspiraciones de los independentistas catalanes y enmarcó la reforma del sistema de financiación en una negociación con todas las comunidades, aunque también se abrió a reconocer "una singularidad al pueblo de Cataluña". Pero, eso sí, quiso desvincular esta reforma de las negociaciones para la investidura de Illa, y recordó que ya adquirió ese compromiso con ERC para conseguir su apoyo para poder seguir en la Moncloa hace unos meses.

Así lo planteó este miércoles Sánchez en el Congreso en respuesta a una airada pregunta de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que recuperó el discurso más xenófobo cuando aseguró que "cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español" mientras "un extremeño gana 3.200 o un castellanoleonés, 1.800". "La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes", espetó Nogueras, que exigió a Sánchez que no haga depender la financiación de su comunidad de "una investidura".

"¿Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña? Y si no, ¿qué? ¿Que nos den a todos? Porque eso es exactamente lo que está usted diciendo", se preguntó igualmente la portavoz de Junts, que acusó a Sánchez de no ser "de fiar" y terminó su pregunta con una amenaza velada: "No se confundan, nuestro trabajo aquí no es hacer que usted o un partido político español le vayan bien las cosas".

El presidente del Gobierno evitó referirse en su respuesta a las alusiones de Nogueras a Andalucía y Extremadura, pero sí le recordó que, a su juicio, Cataluña merece "una mejor financiación, como el resto de territorios de España". Sánchez, además, pidió a la portavoz de Junts que relea los acuerdos que llevaron a la investidura del presidente hace unos meses, y recordó que en ellos asumió "el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña".

"Eso es lo que he pactado con ERC y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto", planteó. Y lo hará, dijo Sánchez, haya o no investidura en Cataluña. "Por eso no estamos hablando de la investidura del señor Illa o no del señor Illa, estamos hablando de que este Gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene este compromiso", zanjó.