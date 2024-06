Tamara Falcó hace balance de su primer año de casada junto a Íñigo Onieva: "Aún sigo en la luna de miel"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron el 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón. A punto de celebrar su aniversario, la hija de Isabel Preysler hace un balance de su primer año de casada y de todo lo que ha vivido tanto en el ámbito personal como profesional.

En el plano profesional Falcó no para de tener nuevos proyectos. Además de ser parte del jurado de la nueva edición de Got Talent acaba de presentar una colección de TFP para Pedro del Hierro. Estos looks están inspirados en su luna de miel, una idea que a Íñigo Onieva le ha encantado, así lo ha confirmado la marquesa de Griñón.

"El matrimonio está resultando un viaje precioso y eso que hay gente que dice que los dos primeros años son los más complicados", ha confesado la diseñadora de moda. También ha revelado que cuando está cansada todo le "crispa", es por ello que prefiere solucionar las pequeñas peleas con su marido después de dormir.

Además, ha comentado que hay muchas cosas que cambiaría de su matrimonio, pero tiene claro que sigue en la mejor etapa: "Aún sigo como en la fase de la luna de miel. Estoy un poco en la nube".

Por otra parte, ha aprovechado para hablar de las ganas que tiene de ser madre, pero que no tiene ninguna presión. "Cero presión. Tengo mucha fe. Si tiene que ser será, si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar. Por supuesto, me encantan los niños y me encantaría formar una familia, lo he dicho siempre, pero no creo que fuera una persona amargada si no sucediera", ha afirmado la colaboradora de televisión.

Finalmente ha explicado cómo se siente ante el éxito del nuevo proyecto de su pareja: "Lo ha trabajado muchísimo y es una gozada verlo realizado. Fue emocionantísimo cuando la gente se sentó en el restaurante por primera vez y empezó a probar el menú. Vi el proyecto desde que solamente era un concepto y, de repente, ya está funcionando. Íñigo ha hecho un gran esfuerzo para llevarlo a cabo".