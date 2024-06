Camilo hace de Madrid su 'lugar feliz'

Camilo y toda su Tribu continuaron este viernes con su "revolución de amor" en España con el primero de sus dos conciertos seguidos en Madrid, donde ha vendido casi todas las localidades del Wizink Center.

Así, y ante más de 14.000 personas, el colombiano saltó al escenario descalzo, como de costumbre, para dar inicio a su Nuestro lugar feliz Tour en la capital con temas tan icónicos de su carrera como Bebé, Aeropuerto y Kesi.

"Buenas noches, Tribu. Esta noche, Madrid es nuestro lugar feliz", proclamó el artista latino, que reconoció que España, para él, siempre será especial. "De todos los posibles planes de un viernes por la noche, nosotros decidimos estar juntos", habló al público. "Veo un montón de familias, de parejas, pero también mucha gente que ha venido sola. También el que está viviendo el mejor momento de su vida y que viene aquí a celebrarlo, o el que no lo está viviendo y viene aquí para desahogarse. Hoy la tribu se ha juntado y, cuando pasa eso, esto se convierte en un lugar feliz", sentenció, arrancando los aplausos de sus fans.

No se vale, Pegao, Tatoo, Desconocidos, Gordo y Corazón de hojalata sirvieron de antesala para una nueva confesión. "El primer escenario al que me subí como Camilo fue en España, el primer tour que hice en mi vida empezó en España, y eso para mí es algo muy especial, porque yo he soñado en volver a estar con ustedes", certificó, antes de seguir con el show. y cantar El mismo aire y Salitre, temas que tiene a dúo con Pablo Alborán y Manuel Carrasco, respectivamente.

Después de saltar a cantar con el público, con una cámara en la mano, Tutu, un momento de pausa. En un escenario más pequeño en el centro del público, el colombiano interpretó temas a petición de sus fans. Así, interpretó un trozo de Media luna, Juan 5:24 y Manos de tijera.

Otro de los momentos esperados del show no tardó en llegar. Después de Favorito, otro de los temas más importantes de su carrera, presentó a su pareja, Evaluna, que salió al escenario en un avanzado estado de gestación para cantar con él Plis -su último tema juntos-, Por primera vez e Índigo.

Con eso y con otro buen puñado de canciones como su archiconocida Vida de rico terminó el primer acto de su doblete en Madrid, emplazando a los espectadores a este sábado. En su gira por España hasta finales del próximo mes de julio, además de la capital, Camilo se ha detenido ya en A Coruña y Tenerife, dejando como próximas paradas Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca.