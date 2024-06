Los vecinos de Retiro protestarán con globos y chocolate por tener un día menos de fiestas

Las Fiestas de San Juan de Retiro Norte durarán este año un día menos, desde el viernes 21 de junio y hasta el sábado 22. Una decisión con la que los vecinos no están de acuerdo. Por eso, han organizado una chocolatada y una guerra de globos de agua el domingo 23, en señal de protesta por el recorte de un día y la falta de participación vecinal en la organización de sus fiestas, que llevan celebrándose desde 2017. La Asociación Vecinal de Retiro Norte, organizadora de las Fiestas de San Juan en el barrio durante las cinco ediciones anteriores, critica la "actitud de bloqueo y poco dialogante mostrada en las últimas semanas por la Junta de Distrito".

Desde el Ayuntamiento defienden que "sí que hay tres días de fiesta". El domingo habrá un taller ornitológico en el parque de Roma y, en el mismo lugar, una misa de campaña de honor a San Juan. Pero los vecinos quieren, como en la pasada edición de 2023, sus actividades como actuaciones infantiles o la entrega de premios del concurso de dominó en la intersección de las calles 12 de Octubre e Ibiza. Además, desde el Consistorio alegan que no se permiten las barras en la vía pública por "cumplir con la legislación vigente".

La asociación vecinal ha pedido permiso a Delegación del Gobierno para organizar los actos de protesta "por la falta de participación vecinal en la organización de las fiestas", según la presidenta de la AV Retiro Norte, María Ángeles Rodríguez. La entidad se queja de que, a diferencia de años anteriores, la junta que dirige Andrea Levy "no está permitiendo a la asociación participar en la organización de los festejos y bloquea el diálogo, rechazando y entorpeciendo actividades propuestas". Critican además que "a diez días del comienzo de las fiestas se han denegado" varias de sus propuestas y que se han enterado menos de un mes antes de que se han eliminado todas las actividades que se realizaban el domingo por la mañana. El recorte de un día supone que no se pueda celebrar la final del campeonato de dominó para mayores y otras actividades que tenían previstas.

Una de las propuestas que les han denegado es que los hosteleros pongan barras de bar con precios populares. Desde la asociación vecinal no entienden que no se autorice este año, mientras que sí se pudieron instalar en las ediciones anteriores, "evitando el botellón y comportamientos incívicos". El Consistorio defiende que no se permiten las barras en la vía pública por "cumplir con la legislación vigente".

María Ángeles explica que les pidieron por escrito sus propuestas el 3 de mayo y les "dieron el visto bueno de forma verbal". Pero, "hasta el 31 de mayo no nos han confirmado que se realizarían las fiestas en la misma ubicación y, además, que sólo van a tener lugar el viernes 21 y el sábado 22 de junio". Normalmente, asegura, las fiestas "se empiezan a preparar en marzo, pero esta vez hubo una primera reunión a finales de abril, otra donde se aprobaron algunas propuestas y, después de eso, hasta hace diez días, no contestaban ni dónde iban a celebrarse". Agradece, en cambio, que finalmente el taller de chotis pueda celebrarse el sábado.

Además, según la presidenta de la asociación, los asesores de la concejala les han trasladado que tienen la intención de desmontar el escenario y todas las carpas y sus mesas y sillas tras las últimas actuaciones, sobre las 02:00h del día 23 "para colmo de males". Esto dificulta "nuestras actividades para el domingo" pero, peor aún, "causa ruidos y estruendos durante las tres o cuatro horas que suele llevar el desmontaje", critica María Ángeles. A esto se suma que aún no les han comunicado los cortes de tráfico. Es más, duda de que "se lleven a cabo como años anteriores", algo que le parece "extremadamente peligroso, ya que hemos visto escenas otros años al cortar tarde la calle Sainz de Baranda en las que menores estaban en situaciones de riesgo".

En definitiva, "una mala gestión que ha hecho que todo se haya tramitado con mucho retraso frente a años anteriores". Por todo ello, el domingo 23 de junio protestarán en Narváez comiendo chocolate y lanzando globos de agua. Para que las Fiestas de San Juan de Retiro Norte "vuelvan a ser como antes".