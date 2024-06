Rovira avisa de que si PSC y Junts no se mueven habrá repetición electoral: "Tengo al candidato de ERC en la cabeza"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este miércoles que ERC está preparada para una repetición electoral y ha avisado de que si llega este escenario será "responsabilidad" del PSC y Junts, que son quienes deben "moverse". "El candidato le tengo en la cabeza pero no lo diré", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

En cuanto a las negociaciones que se han abierto, Rovira ha avisado de que no puede haber un acuerdo de "buenas intenciones" porque la gente ya no fía más en ERC. "Hemos perdido votos y apoyos porque nos fiamos demasiado del PSOE y del PSC. Nosotros no tenemos más crédito", ha dicho. Rovira ha añadido que ERC "no tiene prisa", pero también ha alertado de que o quienes han ganado las elecciones "espabilan" o llevarán al país a una repetición electoral.

"Jugar políticamente"

Rovira ha señalado que ERC sale a "jugar políticamente" porque la militancia los ha mandatado de negociar. Sin embargo, ha defendido que los que se tienen que mover y tienen que explicar cuál es su programa son los que han ganado las elecciones del 12-M. Después de las primeras reuniones, Rovira ha explicado que les han pedido que concreten sus propuestas y ha alertado que ERC solo apoyará en un acuerdo si satisface las "necesidades del país". En este contexto, ha recordado los temas centrales que su partido ha puesto sobre la tabla de la negociación: hablar de como resolver el conflicto político, financiación singular, el catalán y políticas sociales.

La secretaria general de ERC interpreta que los resultados del partido en las elecciones demuestran que no tienen más crédito de la gente y, por lo tanto, que no puede haber esta vez un "acuerdo de intenciones".

En cuanto a Junts, Rovira ha dicho que el partido de Carles Puigdemont "tiene que ayudar a ver verosímil un escenario que la gente de ERC ve más táctico que estratégico". "No seremos responsables de una repetición electoral si los partidos que han ganado las elecciones no se mueven", ha insistido señalando a PSC y Junts.

"El país no se lo merece"

A pesar de que considera que "el país no se lo merece", Rovira ha asegurado que ERC está preparada para afrontar una repetición electoral y ha hecho público que tiene un nombre en el jefe como persona candidata del partido. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya anunció que no repetiría como cabeza de lista después del batacazo del 12-M.

"Es mi trabajo tener candidatos. Es un escenario que si los otros provocan, ERC se tiene que saber salir. Hace demasiado tiempo que nos dicen desde fuera que no nos lo podemos permitir porque no tenemos candidatos, basta", ha añadido Rovira.