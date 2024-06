El nuevo negocio de los Alba por el que podrían llegar a embolsarse casi medio millón de euros al año

Los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart han puesto en alquiler una de sus propiedades favoritas de durante sus años en vida, una exclusiva villa en Marbella.

Ahora, según informa Semana, los Alba han puesto en alquiler esta propiedad por 35.000 euros mensuales, o, lo que es lo mismo, por un valor que podría resultar un total cercano al medio millón de euros anualmente.

Construida en el año 1963 y refugio de la duquesa y sus hijos durante los veranos, según destaca la revista, esta propiedad ahora forma parte de la fortuna privada de Fernando Martínez de Irujo, ya que Cayetana se la dejó en herencia en vida a él.

Él es el que, según la publicación, ha decidido ponerla en alquiler. Para ello ha contado con el apoyo de sus hermanos, como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, quien, por cierto, aseguró que este verano no iría a la playa.

"No piso la playa precisamente porque me da mucha pereza el tema de los paparazzi. Me suelo ir por pueblecitos, hacer más vida en casa para que no me pillen. Hago otro tipo de plan, ya no soy muy de playa la verdad", explicaba hace unos días a los medios.