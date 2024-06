Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anuncian que van a ser padres tras cinco meses de relación: "Estamos muy contentos"

Europa Press via Getty Images

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres en diciembre. Así lo anuncia este miércoles la pareja en una exclusiva en ¡Hola!, donde dan detalles del embarazo de la hija de Terelu.

"Tarde poco tiempo en descubrir que estaba embrazada. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente me agobié muchísimo", cuenta ella.

"También sentí miedo y una responsabilidad muy grande. No me lo esperaba, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo", reacciona, por su parte, el actor.

"El bebé nacerá en diciembre. Estoy de tres meses y casi dos semanas", desvela la futura mamá, que tiene 24 años. "Estamos muy contentos", añade él.

Además, la joven colaboradora asegura que a la primera persona que se lo contó fue a su madre, Terelu Campos. "Me notaba rara y se lo solté de sopetón. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría". "A mi madre le impactó un poco, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta", relata él, sobre la reacción de Mar Flores.

Sobre su suegra, el actor cuenta: "Terelu es una suegra superguay, una supersuegra. A su padre no lo he conocido". De la comunicadora, su hija dice: "Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora viene otra -en relación al fallecimiento de María Teresa Campos-. Va a traer mucha alegría a la familia".

Sobre sus preferencias, comentan: "Yo, una niña", confiesa él. "He pensado que puede ser un niño, pero son intuiciones", reacciona ella. "Si es niña, no creo que sigamos con la tradición de llamarla Teresa, aunque sé que a mi madre le haría mucha ilusión", remata Alejandra.