La decisión de Gabriela Guillén sobre su vida laboral: "Lo estoy renovando todo"

Gabriela Guillén ha estado en el foco de la polémica desde que se conoció que estaba embarazada de Bertín Osborne que, cinco meses después de nacer, ha reconocido la paternidad del niño. La fisioterapeuta ha tomado una decisión que afecta a su vida laboral para poder estar más cerca de su hijo.

Su maternidad cambió completamente su vida, pero ahora lo ha vuelto a hacer. Gabriela Guillén ha decidido instalar su clínica estética en su propia casa. La noticia la ha confirmado una de sus clientas a Jaleos.

La clienta ha asegurado que, cuando ha querido hacerse algún tratamiento en las últimas semanas, ha acudido a su domicilio. Además, el centro, que antes estaba en un local de Madrid, ya no cuenta con teléfono propio.

El motivo que la ha llevado a tomar esta decisión tiene que ver con su hijo. El pequeño está a punto de cumplir los seis meses y Gabriela Guillén quiere mantenerse cerca de él. Por ello, ha decidido atender a sus clientas en su casa, donde ha trasladado toda la maquinaria de su clínica.

La fisioterapeuta, cuya clínica tenía mucho éxito en el centro de la capital, contaba con una larga lista de fieles clientas que ahora siguen recurriendo a sus servicios desde su domicilio. Además, su apartamento también está bien ubicado, pues se encuentra al lado del Parque del Retiro.

"Lo estoy renovando todo"

Tras darse a conocer la noticia, Gabriel Guillén ha hablado en exclusiva para el programa Y ahora Sonsoles sobre el tema. "He cerrado mi página web porque lo iba a cambiar de imagen y ya está. Lo estoy renovando todo", ha apuntado para el programa.

"Cuando esté, lo lanzaré y os contaré", ha asegurado. A la pregunta sobre si va a ser un proyecto que siga la misma línea que el anterior, la empresaria ha respondido de manera afirmativa.

Por último, Guillén ha confesado que, después de todo lo ocurrido, la que necesita realmente un masaje es ella porque está "agotada". "Mala o no, tengo que seguir a pie de cañón. Ya me tiene que tumbar una enfermedad para que yo no pueda seguir con mis actividades", ha concluido.