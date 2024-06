Profesores y alumnos de un colegio canario pagan el viaje de fin de curso a un compañero que llegó en patera: "Te queremos, Saikouba"

Varios profesores y alumnos del colegio Jaime Balmes de Canarias han financiado el viaje de fin de curso de su compañero Saikouba Darboe. El joven, originalmente de Gambia, llegó en patera hace tres años atravesando la ruta más peligrosa de Europa, la de la frontera sur. "Te queremos, Saikouba", han coreado emocionados los estudiantes tras revelarle su sorpresa. Así lo ha informado Canarias 7, que ha relatado la historia de este estudiante de 18 años.

Los alumnos del instituto se estaban preparando para irse de viaje al terminar 4º de la ESO este 23 de junio. Saikouba, al no tener dinero, no iba a asistir a esa excursión. Sus profesores y compañeros, no obstante, tenían otros planes para él. Este lunes los estudiantes del Jaime Balmes le prepararon un juego de pistas que concluyó con una sorpresa inolvidable para él. Al entrar al aula, tras pasar otros obstáculos, los compañeros de su curso le revelaron que sí se iba al viaje con ellos. "¿Es que te pensabas que te íbamos a dejar atrás?", aparecía escrito en la pizarra.

En esta generosa iniciativa han participado padres, profesores y los compañeros de clase del joven. Según ha relatado el mismo medio, fue Luis Álvarez, un estudiante de la misma clase que Saikouba, quien tuvo la idea y la propuso en el colegio al enterarse de que su amigo no podía pagar el viaje. Para recaudar el dinero necesario, tan solo tuvieron que vender papeletas durante unas semanas, consiguiendo la cantidad que necesitaban en un "tiempo récord". Desde el centro han relatado que ha sido más caro que el del resto de alumnos pues el chico no es residente de Canarias.

"Personas maravillosas"

Saikouba ha agradecido todo lo que han hecho por él desde el centro educativo. "En este cole todo el mundo me quiere, mis profesores, mis compañeros... son personas maravillosas", ha expresado el joven visiblemente emocionado tras la noticia que sus compañeros le han dado y que ha hecho llorar de la emoción a todos los presentes en ese aula.

Saikouba Darboe, de 18 años, llegó desde Gambia en patera con 14 años. Según han explicado desde el medio canario, la idea del joven era buscar trabajo y mandar dinero a su madre, todavía en su país natal. El alumno empezó a estudiar en el instituto Jaime Balmes, que desde hace años acoge a jóvenes del sistema de protección y fue haciéndose un hueco entre sus compañeros. Desde el centro educativo señalan que son "una familia" y que, por lo tanto, nadie se queda atrás.

Al cumplir los 18 años y finalizar la educación secundaria obligatoria, Saikouba ya ha salido del sistema de migrantes y, según ha relatado, su sueño es estudiar veterinaria. El chico es un referente de lucha que con pocos recursos se está labrando un futuro prometedor. No obstante, por el momento disfrutará del viaje que sus compañeros le han regalado demostrando todo el cariño que le tienen. "Esperamos que te guste y que te lo pases muy bien con nosotros", han expresado.