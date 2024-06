Su novio le invita a comer y ella le sorprende con su estilismo: "No sabía qué ponerme y me hice un vestido"

Roro se ha convertido en una de las creadoras de contenido del momento en TikTok. Tras sorprender a todos sus seguidores haciendo un bocadillo desde cero porque a su novio le apetecía uno hasta convertirse en costurera. La tiktoker se atreve a hacer a mano cualquier cosa.

"Mi novio me dijo esta mañana que me quería llevar a comer a uno de mis restaurantes favoritos. Como no sabía que ponerme, decidí hacerme un vestido en un momento", ha comenzado a explicar en el vídeo.

De este modo, y a partir de cero, la joven ha mostrado a todos sus seguidores cómo con una tela blanca y un maniquí a mediada, también hecho por ella, ha conseguido crear un traje elegante: "Hice el prototipo con una tela vieja, y lo pasé a una tela blanca".

Así, tras ajustarlo y ponerle una cremallera, finalmente mostró el resultado final. "Es un vestido simple de tubo blanco con un poco de vuelo abajo. Creo que era perfecto para la ocasión y a Pablo le ha gustado muchísimo", ha detallado.

Aunque, de nuevo, lo más llamativo han sido los comentarios. El vídeo cuenta con más de cinco millones de reproducciones y de nuevo, miles de comentarios. "Ella también hizo a Pablo", "La chica tiene más habilidades que toda España junta", "Se rumorea que Pablo quería una vida y esta chica creó La Tierra", han sido algunos de ellos.