El falso médico que ejerció en 2 geriátricos de Barcelona se escuda en que padecía problemas psíquicos: "No podía controlarme"

El falso médico que ejerció en al menos dos geriátricos de Barcelona entre marzo y abril de 2020, durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, ha asegurado en el juicio que ha comenzado este martes en Barcelona que lo hizo movido supuestamente por una serie de trastornos psíquicos.

En el juicio, que se celebra en la sección octava de la Audiencia de Barcelona, el acusado, que ha contestado solo al ministerio público y a su defensa, ha reconocido que ejerció como facultativo y falsificó documentos acreditativos porque "no podía controlarse", tras afirmar que sufre problemas mentales.

Siete años y medio de prisión

La Fiscalía pide siete años y medio de prisión para el procesado, que ejerció en 2020 en dos residencias de la capital catalana, donde atendió a los ancianos y firmó al menos ocho certificados de defunción, por los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsedad en documento público oficial.

De acuerdo con la acusación pública, el falso médico firmó un contrato con Sanitas Mayores SL después de haber entregado un título universitario falsificado, un carnet del Colegio de Médicos de Barcelona con el número de un facultativo jubilado y una fotocopia del DNI con la fecha de nacimiento alterada.

El acusado comenzó a ejercer como médico internista en dos centros de mayores dependientes de la empresa, entre el 16 de marzo y el 9 de abril, en los que visitó y valoró a pacientes, pautó medicación bajo prescripción facultativa e incluso firmó al menos ocho certificados de defunción, según el ministerio público.

El juicio estaba previsto que se celebrara inicialmente el pasado mes de febrero, aunque finalmente se suspendió y se volvió a señalar para este martes, donde ha quedado visto para sentencia.

El procesado ha reconocido que llevó a cabo tanto las falsificaciones como el hecho de que ejerció como médico pese a carecer de la correspondiente titulación, aunque se ha escudado en que lo hacía movido por su deteriorado estado de salud, y ha enumerado distintos trastornos que supuestamente sufre.

"No podía controlarme"

"En ese momento no podía controlarme", ha manifestado el acusado, que también ha añadido que, a diferencia de cuando sucedieron los hechos, ahora es consciente de que no es médico y que no puede ejercer como tal. Además, ha hecho uso del último turno de palabra únicamente para "pedir disculpas" por sus actos.

Por su parte, agentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que encontraron numerosa documentación y bolsas con medicinas en el registro de su domicilio, que correspondían a pacientes suyos.

Además, han explicado que se habían expedido recetas médicas con el número de colegiado que usó el acusado en otros puntos de España, como en Madrid.

Por su parte, personal sanitario que coincidió con él mientras sucedieron los hechos ha corroborado que el hombre se presentaba y ejercía como médico, que llegó a firmar certificados de defunción y que pautó medicación sujeta a prescripción facultativa.

La defensa del acusado ha solicitado que, en caso de que sea condenado, se le aplique una eximente, completa o incompleta, por alteración psíquica.