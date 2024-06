La posible financiación singular para Cataluña enfrenta a los socios de Yolanda Díaz dentro de Sumar

El globo sonda sobre la posibilidad de aprobar una financiación "singular" para Cataluña, lanzado por el PSOE en mitad de las negociaciones con ERC para convertir a Salvador Illa en president, no solo ha provocado roces dentro de la propia formación socialista. La propuesta también enfrenta a las diferentes formaciones que componen Sumar, varias de ellas de carácter autonómico: este martes, Compromís y Chunta Aragonesista reclamaron que, si se abre el melón de la financiación autonómica para Cataluña, también se renegocie para sus territorios, e incluso amenazaron con retirar su apoyo al Gobierno (entre los dos partidos tienen tres escaños) si se otorga a la Generalitat un trato especial con respecto a otras comunidades.

La posible financiación "singular" para Cataluña ha vuelto al primer plano de la actualidad, aunque en realidad el debate es antiguo y ya tuvo presencia en la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de mayo. El pasado marzo, ERC hizo pública su propuesta de máximos: un modelo para Cataluña similar al que tiene el País Vasco, conocido como concierto económico, por el cual la Generalitat pasaría a recaudar el 100% de los impuestos de los ciudadanos catalanes, sean estos de carácter estatal o autonómico. Después, el Govern transferiría a las arcas del Estado una parte de esa recaudación para financiar el coste de los servicios que no están transferidos a la comunidad y que presta en Cataluña el Gobierno central.

La cuantía de esa transferencia, y ahí está la clave de la cuestión, dependería de una negociación política entre el Ejecutivo central y el catalán. En teoría, esta negociación sobre el coste de los servicios públicos prestados por el Estado en Cataluña debería depender únicamente de parámetros técnicos. Pero es complejo cuantificar con exactitud a cuánto asciende esa cifra y, además, sería prácticamente inevitable que esa negociación no se viera condicionada por otros asuntos. Así ocurre con el cupo vasco: el último acuerdo, de 2022, se desbloqueó a cambio de que el PNV no intentara derribar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que había presentado el Gobierno ese año.

Es enormemente complicado trasladar este modelo vasco a Cataluña, para empezar porque está protegido constitucionalmente. Pero, además, este martes quedó claro que la propuesta de una financiación singular para la Generalitat genera enormes recelos incluso entre partidos nacionalistas de otras comunidades, como es el caso de Compromís y Chunta Aragonesista. Por el contrario, Catalunya en Comú apoya un modelo especial para su comunidad.

Ante este panorama Sumar, donde se integran todas estas formaciones, intentó este martes mantener una posición intermedia. El portavoz de la coalición, Íñigo Errejón, reclamó que el sistema de financiación autonómica se renueve de manera integral y no solo para una comunidad. Pero Errejón, sobre todo, recordó que hoy por hoy "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" ni "nada concreto" sobre lo que discutir y calificó la discusión de "burbuja" comunicativa.

No habría mayoría en el Congreso

Pese a todo, estos diferentes puntos de vista no solo suponen una fractura dentro de Sumar. Podrían, incluso, poner en peligro la aprobación de una nueva financiación para Cataluña en caso de que llegara al Congreso, algo que, en cualquier caso, por ahora ni se plantea, puesto que requeriría una complejísima negociación previa que ni siquiera ha comenzado. No es que estos partidos se opongan a mejorar la financiación catalana: lo que exigen es que, si el PSOE se aviene a abrir negociaciones sobre ese asunto, también lo haga con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"La postura de Compromís es clarísima: no vamos a dar apoyo a ninguna reforma de la financiación si no se soluciona la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y del resto de comunidades infrafinanciadas", espetó a este respecto la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, que acusó al PSOE de plantear propuestas "partidistas" únicamente pensando en la investidura de Illa. Micó afirmó que su posición "no es una confrontación con Cataluña", pero exigió a los socialistas "una mirada amplia para resolver los problemas" de todas las comunidades.

En términos similares se expresó pocos minutos después el portavoz de Chunta Aragonesista, que a su vez es portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, que calificó de "línea roja" que el PSOE negocie una financiación singular para Cataluña si no hace lo propio con Aragón. "Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no", el diputado de la Chunta "no podrá dar apoyo parlamentario" al Gobierno, anunció Pueyo, que defendió que Aragón tiene una población mucho más dispersa que otras comunidades y una orografía más complicada y que estas desventajas deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el dinero que percibe.

La posición de Compromís y la Chunta Aragonesista se contrapone con la que expresó la portavoz de Catalunya en Comú en el Congreso, Aina Vidal, también coportavoz de Sumar y cuyo partido está integrado en la coalición de Yolanda Díaz. Vidal admitió que todas las comunidades tienen un problema de financiación porque el actual sistema está caducado desde hace una década y no se ha renovado por falta de acuerdo entre las autonomías, pero también barrió para casa y aseguró que "Cataluña está infrafinanciada" porque es uno de los territorios que menos dinero recibe en relación a lo que aporta. "Defendemos un sistema singular para Cataluña, y eso es compatible con que el debate de la financiación se aborde para todas las comunidades", señaló la portavoz.