Rull abre la puerta a no proponer candidato tras el primer día de ronda de contactos, mientras PSC y ERC negocian investir a Illa

La ronda de contactos del presidente del Parlament, Josep Rull, con los partidos con representación en la cámara para proponer un candidato para la sesión de investidura ha comenzado. Sin embargo, el propio jefe de la cámara ha dejado entrever que no podrá sugerir ni al candidato del PSC, Salvador Illa, ni al de Junts, Carles Puigdemont, tras asegurar que "no forzará a nadie" a que presente su candidatura si no tiene los apoyos necesarios. Esto ha provocado que desde Esquerra Republicana y el Govern en funciones les hayan acusado de "irresponsabilidad" si no acaban sometiéndose al debate de investidura de la próxima semana. Mientras tanto, Rull ya se ha reunido este martes con los líderes de Comuns Sumar, Vox, PP, CUP y Aliança Catalana para conocer su postura de cara a una eventual sesión.

Este miércoles, tras haberse reunido con los ocho partidos con representación en el Parlament de Catalunya, Rull deberá decidir si elegir un candidato para la sesión de investidura del próximo 25 de junio o bien convocar "un acto equivalente". Si definitivamente Illa y Puigdemont no encuentran los apoyos necesarios para conformar gobierno, el presidente de la cámara se verá abocado a poner en marcha el reloj para la repetición electoral. De esta manera, los partidos tendrán tiempo hasta el 25 de agosto para armar mayorías.

El martes por la noche, Illa anunció que no iba a concurrir al primer intento de investidura y aseguraba que pedirá a Rull durante la roda de contactos "más tiempo" para poder articular una "mayoría progresista" junto a ERC y Comuns. El presidente de la cámara catalana ha respondido al socialista que "no forzará a nadie" a presentarse a la candidatura si no lo consideran.

En este sentido, el Govern en funciones y ERC han recriminado al PSC y a Junts que no vayan a presentar candidato a la primera sesión de investidura. Tras la reunión del Consell Executiu de este martes, la portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha señalado que es "una anomalía" que Illa y Puigdemont no tengan la intención de presentarse para presidir la Generalitat de Cataluña en estos momentos. Plaja ha lamentado que ninguno de los dos candidatos con más votos y que han mostrado "la voluntad de obtener los apoyos necesarios" se sometan a una investidura y les ha acusado de "faltar al respeto a la ciudadanía".

Por su parte, la que será nuevamente portavoz del grupo parlamentario de ERC, Marta Vilalta, ha acusado a socialistas y 'juntaires' de ser unos "irresponsables". Además, ha considerado que es "inconcebible" que los dos partidos con más diputados en el Parlament no se presenten en el debate de investidura de la próxima semana. Les ha pedido que "se atrevan" a presentarse y que "asuman el liderazgo" que les otorgaron las urnas. Todo esto, antes de la reunión que han tenido los diputados electos de ERC, en la que han avalado que el presidente del Consell Nacional d'Esquerra, Josep Maria Jové, repita como presidente del grupo parlamentario tras hacerlo ya en la pasada legislatura.

No obstante, mientras Esquerra acusaba directamente al PSC, las delegaciones negociadoras de los dos partidos han comenzado este martes las reuniones para la posible investidura del socialista Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat. En este primer encuentro, en Barcelona y sin convocatoria de medios de comunicación, ambas partes se han emplazado a "continuar trabajando", según han indicado PSC y ERC en un comunicado conjunto en el que no han dado más detalles.

Rull se reúne con las fuerzas con menor representación

A media mañana, la líder de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, entraba al Parlament para ser la primera líder política en reunirse con Rull durante la ronda de contactos. Tras el encuentro, Albiach ha explicado que la postura de su formación se mueve en dos ejes: un acuerdo "progresista" entre PSC, ERC y Comuns o una repetición electoral. La de los comunes ha incidido que todavía tienen "tiempo hasta el 25 de agosto" para cerrar un acuerdo entre las tres formaciones. No obstante, ha recordado que elementos como el Hard Rock o la regulación de los alquileres siguen siendo "prioridades" durante la negociación con el PSC.

El segundo turno ha sido para la formación de extrema derecha Vox. El líder de la formación, Ignacio Garriga, que ha amenazado con denunciar a los periodistas que publicaron la información sobre las cuentas del grupo parlamentario, ha asegurado que "en ningún caso" darán su apoyo a Illa o a Puigdemont en caso de presentarse.

Desde el PP, el líder de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández, ha trasladado a Rull que en estos momentos no plantean dar su apoyo en una investidura ni a Illa ni a Puigdemont. Este martes, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP catalán contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir el voto delegado de Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos diputados electos, pero que residen en Bélgica, para la elección de los órganos de la Cámara, si bien ha decidido no suspender de forma cautelar dicha votación.

Por la tarde, las diputadas de la CUP Laia Estrada y Pilar Castillejo se han reunido con el jefe de la cámara. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Estrada ha anunciado que no darán su apoyo a ningún candidato "por ahora". La anticapitalista ha apuntado que "absolutamente nadie" les ha hecho una propuesta que "avance en clave social y nacional". Además, ha avisado a Junts de que deje de "fantasear" con una posible abstención de los diputados socialistas en una eventual investidura y, que ello, no serviría para "avanzar hacia la independencia".

La ronda de contactos de este martes la ha cerrado una formación política nueva en el hemiciclo catalán. El partido de extrema derecha Aliança Catalana, liderado por la 'batllesa' de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, acompañada junto al diputado por Lleida, Ramon Abad, también se ha reunido con Rull. Después del encuentro, Orriols ha explicado ante los medios que "no apoyará a ningún candidato que no luche para restituir nuestro Estado de forma inminente". También ha rechazado investir a un candidato "españolista" como Illa, pero ha abierto la puerta a "hablar" con Puigdemont.

Este miércoles será el turno de los tres partidos con mayor representación en la cámara catalana. Rull se reunirá con los dirigentes de PSC, Junts y ERC con el objetivo de tomar la decisión definitiva sobre si convocará o no el pleno de la próxima semana con un candidato firme a someterse al debate de investidura o el "acto equivalente".