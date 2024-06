Las playas metropolitanas de Barcelona empiezan el verano con un 20% menos de superficie a causa de los temporales

Las playas del área metropolitana de Barcelona encaran este verano con un 20% menos de superficie en comparación con el año pasado por culpa de los temporales de los últimos meses. El AMB ha presentado la temporada este martes desde Montgat (Maresme), municipio considerado el “kilómetro cero” de la regresión del litoral metropolitano, puesto que ha perdido casi todas las playas durante la última década. Para frenar la carencia de arena, el AMB urge a la Generalitat y al Gobierno a definir un plan a largo plazo, “porque probablemente hacer aportaciones cada año ya no sirve por nada”. Por otro lado, el AMB ha anunciado que este verano estarán abiertas entre un 10% y un 20% de las duchas y lavapies, a raíz de la mejora de la sequía.

El gerente del AMB, Ramon Torra, ha recordado que cada verano hay 11 millones de bañistas que utilizan las playas metropolitanas, hecho que las sitúa como el espacio natural más utilizado en el entorno de Barcelona, “un motor socioeconómico imprescindible”. En el caso de Montgat, por ejemplo, la pérdida de playas ha comportado tener que cerrar los seis chiringuitos que había en el municipio, hecho que supone dejar de ingresar 360.000 euros en las arcas municipales en concepto de canon, según ha destacado el alcalde, Andreu Absil.

Absil ha lamentado que el cierre de los chiringuitos también tiene un impacto indirecto muy grande en el mercado laboral de los jóvenes de Montgat. Al mismo tiempo, ha dicho que la desaparición de las playas ha obligado a cerrar los aparcamientos de zona azul, con las consecuentes pérdidas económicas, a la vez que ha señalado los efectos que todo ello tiene en la restauración local.

Desde el AMB, Torra ha clamado por una “actuación contundente” coordinada entre el Gobierno, la Generalitat y los entes municipales para preservar el litoral y evitar más casos como los de Montgat. Ha pedido “dejar de buscar excusas en el cambio climático” y ha recalcado que las playas “están altamente artificializadas”, en alusión especial a los efectos de los puertos del Masnou y Barcelona. “Hace falta que corrijamos nuestros propios errores”, ha afirmado Torra, que ha defendido que “no puede ser que un municipio pague las consecuencias de lo que se ha construido en el del lado”.

“Por qué tiene que sufrir Montgat la desaparición de las playas y no nos planteamos eliminar el puerto del Masnou?”, se ha preguntado retóricamente, haciendo un llamamiento a tomar conciencia de que el litoral “tiene una mochila llena” de actuaciones hechas décadas atrás “y no se puede limitar todo a decir que el mar está ganando su espacio”. “Hacen falta nuevas infraestructuras que ayuden a evitar más pérdidas”, ha aseverado, y ha añadido que “seguramente lo que no tiene sentido es abocar arena anualmente”.

En este sentido, ha precisado que en las playas del AMB se tendrán que aplicar soluciones diferentes en función de su ubicación, puesto que las necesidades del Maresme distan de las del Baix Llobregat. En el caso de la costa del Maresme, Torra apuesta por la combinación de espigones transversales, paralelos y semisumergidos. De hecho, el territorio está a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique en un plazo máximo de dos meses su propuesta concreta para esta zona.

Equipamientos adaptados a la regresión

En cuanto al mobiliario y equipamientos de las playas, se han tenido que reducir este verano debido al retroceso del 20% de superficie. En Montgat, donde el jefe de Playas del AMB, Dani Palacios, ha dicho que los últimos seis años se han reducido de 17 a 3 los accesos señalizados y equipados con duchas.

También ha habido que eliminar las áreas de juego infantil y de práctica de deporte, como el voleibol. Otro ejemplo de servicios reducidos está en Badalona, donde hay playas en las que no ha sido viable instalar lavabos. “Estamos concentrando los servicios lo máximo posible en el límite de la distancia de seguridad respeto el mar”, ha asegurado Palacios.

En cuanto a las playas donde sí que es viable instalar equipamientos, el AMB ha invertido 480.000 euros al renovarlos. Entre otros, ha instalado 1.250 metros de nuevas pasarelas en el Baix Llobregat, más de 600 metros de nuevos cierres de zonas dunares -sobre todo en Gavà y Viladecans-, 70 metros de nueva pasarela para acceder a la Nova Mar Bella de Barcelona, cuatro canales nuevos de salida de embarcaciones y la renovación de los lavabos en Barcelona.

Más duchas abiertas y playas más inclusivas

Por otro lado, Palacios ha cifrado entre un 10% y un 20% el número de lavapies y duchas que estarán abiertos este verano a raíz de la mejora de la situación de sequía. Ha apuntado que en algunos municipios habrá el doble de elementos abiertos respecto el año pasado, y ha puntualizado que su puesta en marcha se ha atrasado más de lo previsto porque ha habido que hacer un proceso de purificación y control de legionela a raíz de todo el tiempo que habían estado cerrados.

Finalmente, este verano el AMB prevé consolidar el proyecto de accesibilidad e inclusividad en las playas. En esta línea, en la mayoría de municipios estrenará la instalación de banderas que indican el estado del mar, aptas para daltónicos. También prevé desplegar 14 cenadores de sombreado para el apoyo de ayuda al baño, 80 nuevos metros de pasarela especial en el Prat para personas con movilidad reducida, y seis balizamientos nuevos de ayuda al baño. Al mismo tiempo, se harán pruebas piloto de pasarelas flexibles hasta el mar.