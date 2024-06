"Llévame contigo", el mensaje de 'Guau, el musical' con el que se fomenta la adopción de animales de compañía

En un pasillo iluminado por la esperanza, cuatro jaulas cuentan historias de abandono y valentía: Kako, el gato negro con alma de escapista; Milú, el caniche que conoció el amor y la pérdida; Chispas, el perro mestizo con recuerdos de gloria en la pantalla grande; y Toby, el Pitbull lisiado con cicatrices de batallas no elegidas, anhelan tener una nueva vida y dejar atrás el refugio en el que se encuentran.

Así comienza el musical de la directora de teatro Cari Antón, Guau, ¡llévame contigo!, un show no solo de entretenimiento para toda la familia, si no un debate a la reflexión sobre la importancia de la adopción y el bienestar animal donde el público se convierte en parte de la historia.

"Es una invitación a darle a estos seres maravillosos (animales abandonados) la oportunidad que se merecen", expresa la directora. "No es solo un espectáculo, es un llamado a la acción, un recordatorio de que cada animal merece una segunda oportunidad".

Tras su estreno en el Teatro Amaya de Madrid, la compañía y su dirección ahora esperan poder llevar este mensaje a los más pequeños con una campaña escolar. "Invitamos a los colegios a sumergirse en esta aventura conmovedora que abre las puertas al entendimiento y la empatía hacia nuestros amigos de cuatro patas que han sido abandonados y anhelan un hogar lleno de amor", explica Antón.

Concienciar a los más pequeños

Este musical para toda la familia surgió en el programa de Onda Cero presentado por Carlos Rodríguez, 'Como el perro y el gato'. "Había hecho una obra infantil en la que participaba un perro y nos llevaron para hablar de ello", recuerda la directora del musical. "Entonces Carlos me habló de la necesidad de difundir la adopción como primera opción frente a la compra y pensé que sería bonito hacer un musical donde poder llevar ese mensaje", recuerda Antón.

"No es un tema que me sea nuevo ya que mi hermano y mi cuñada son voluntarios en una protectora de animales así que estoy al día de lo que ocurre", agrega. "Por eso me animé a escribir esta historia en la que los animales protagonistas comparten lo que piensan la noche antes del Día internacional de animales sin hogar, pensando que van a venir a adoptarlos".

La ilusión que tenemos es el educar a los niños desde pequeños a cuidar y proteger a los animales

La directora cuenta que, además de ser una obra de entretenimiento, tiene un fuerte mensaje educativo. "Queremos mentalizar a la gente que lo vea de que hay que adoptar", defiende. "Los animales, al igual que las personas, necesitan una segunda oportunidad".

"La ilusión que tenemos es que todos los colegios vean la función y así educar a los niños desde pequeños a cuidar y proteger a los animales", explica Antón. "Al conocer los pensamientos de los animales en la obra, a los niños le cambia el chip y se involucran mucho".

Por este motivo, la directora tiene como objetivo que todos los colegios de Madrid vean la obra aunque, no se olvida también de los más mayores. "Hay que llegar a todos y por eso es un musical que lo disfruta todo el mundo. Hemos conseguido llegar a ese punto donde pueden también ir adultos sin niños y pasárselo bien", concluye.