La Comunidad comprará la casa de Vicente Aleixandre para hacer un centro literario

La Comunidad de Madrid declarará Bien de Interés Cultural la Casa del poeta Vicente Aleixandre en la capital. La que una vez fue la morada de este escritor de la Generación del 27, se convertirá en un centro de referencia sobre literatura y arte. El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha anunciado este marte que el Gobierno regional iniciará el trámite para brindar esta protección al inmueble y, además, comprará el chalet de la Velintonia, en el distrito de Chamberí.

"Queremos poner este futuro espacio al servicio de los madrileños y de cuantos visiten la región, un lugar de encuentro para los que amamos las letras y un magnífico enclave para conmemorar, en 2027, el 50 aniversario de la concesión del Nobel y el centenario de la Generación del 27", ha añadido De Paco Serrano. La morada del poeta y premio nobel fue frecuentada tras la Guerra Civel por figuras como Carlos Bousoño, José Luis Cano, José Hierro y los llamados Novísimos.

La casa de la Velintonia salió a subasta a principios de años. La morada del escritor se encuentra en estado de deterioro por su abandono desde finales de los ochenta, cuando la hermana del poeta falleció. El Consejo de Gobierno protegió el inmueble en 2022 al declararlo Bien de Interés Patrimonial. Asimismo, brindó esta categoría al archivo que poseía Aleixandre, para evitar que se vendiera y disgregara, al considerarlo "un tesoro literario". "Ahora, damos un paso más para conservar y proteger al máximo su obra y memoria", ha asegurado el consejero.

Interior de la casa de Vicente Aleixandre en Madrid. 20M EP

Aunque Aleixandre nació en Sevilla en 1898, paso su infancia viajando entre Málaga y Madrid, donde murió en 1984. Durante su vida, fue nombrado académico de la Lengua en 1949, después de haber sido Premio Nacional de Literatura en 1933 por La destrucción o el amor y, también, recibió reconocimientos literarios por obras como En un vasto dominio (1962) y Poemas de la consumación (1968).

De Paco ha criticado la "falta de interés" del Ministerio de Cultura por conservar el legado del escritor. El consejero ha explicado que se dirigió al ministro Ernest Urtasun para encontrar alternativas para preservar el legado y no obtuvo respuesta: "En febrero me dirigí al ministro ofreciéndole mi disponibilidad, pero no se dignó a contestarme".