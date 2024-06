Maite Galdeano explica sus técnicas de seducción: "Yo no pido un beso a un hombre"

"Casi Álvaro me da un beso en los labios", ha confesado. Según ella, el truco es hacer que se sientan atraídos: "Yo no le pido un beso a un hombre. Si desea él se tiene que lanzar". De este modo, invitándole a acercarse a ella, Álvaro, que en un primer momento no parecía querer besarla, llegó a casi hacerlo.

"No ha surgido el beso, y lo mejor de esto es que Lucía tiene que estar encantada", ha querido destacar Maite, porque de esta manera ha demostrado que "su chico" es fiel. "Tiene que estar muy tranquila", ha asegurado.

Por su parte, Lucía no ha hecho ningún comentario al respeto sobre la actitud de Sofía Suescun. Aunque, lo cierto es que no acudirá a la próxima edición del reality de Mediaset.