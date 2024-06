Asunción Gómez-Pérez, primera ingeniera dentro de la RAE y de la RAI: "El fin es que las máquinas hablen español correcto"

Asunción Gómez-Pérez es la primera mujer ingeniera miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y este martes se convertirá en la octava mujer, entre casi un centenar de hombres, de la Real Academia de la Ingeniería (RAI). Experta en el lenguaje de las máquinas -ontología de las lenguas e inteligencia artificial- repasa con 20minutos su trayectoria desde Azuaga, su pueblo de Badajoz, pasando por Stanford (California), donde trabajó con el inventor de Siri, hasta convertirse en la mujer que vela por el español en la tecnología, mientras ocupa el cargo de vicerrectora de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y ostenta un puesto en el olimpo del 2% de los científicos de todas las disciplinas más citados del mundo. Con motivo del Día Internacional de la Ingeniera, 23 de junio, Gómez-Pérez defiende que las matemáticas son "elegantes" y cree que está en manos de los profesores de los colegios hacerlas "chispeantes" para alentar más vocaciones de ingeniería.

¿Cómo fue su infancia en Azuaga, Badajoz?Mi familia se dedicaba a ciencias de la salud, medicina y farmacia. Mis abuelos eran médicos. Mi padre era médico estomatólogo y mi madre, química y profesora. Mis tíos también, en la mayor parte, eran licenciados en ciencias de la salud. Yo hice la educación básica en Azuaga y luego fui al instituto en Villafranca de los Barros.

¿Por qué decidió estudiar informática?Desde que tenía 5 años me quedaba con mi tía en la farmacia cuando hacía las guardias, me encantaba, y tenía pensado estudiar Farmacia. Pero decidí cambiar a Informática tres meses antes del examen de selectividad. El problema era que en Farmacia tenía que volver a estudiar biología y química, que eran más de memoria. Sin embargo, las matemáticas y la física se me daban mucho mejor. Pensé en los siguientes cinco o seis años de mi vida y me pregunté: ¿Qué prefiero: matemáticas o química? Matemáticas. Esa fue la clave.

¿Le influyó alguien en esa decisión?Sí, mi prima Paloma, que ella estaba estudiando Matemáticas exactas en Madrid y en 1985 me recomendó ir a Informática. Me dijo que como yo tenía buena nota, que por qué no venía a la Universidad Politécnica y estudiaba informática. Entonces era una carrera novedosa y tenía muchísima proyección.

¿Tenía usted ya un ordenador o consola?No tenía ordenador, pero sí que había hecho algunas prácticas con un amigo del pueblo con un Spectrum y tenía unas breves nociones de BASIC en aquel Spectrum, que era todo un símbolo de la época.

¿Cómo recuerda los primeros años de universidad?La carrera de Informática entonces no era una ingeniería, era una licenciatura, y los estudios eran seis años. Los primeros tenían un componente fuerte en matemáticas y en lenguaje de programación. A partir de cuarto curso se veían las asignaturas más avanzadas: ingeniería del software, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes, que es lo que posteriormente se ha desarrollado en todo lo que supone la digitalización y la informática actual.

"A las mujeres de clase no las conté, pero lo que se aprecia ahora es que cuando yo estudié había bastantes más mujeres".

¿Se sufría tanto como ahora en los primeros años de una ingeniería?Primero y segundo año eran difíciles. Había que estudiar mucho, pero la clave estaba en que al haber mucha matemática y física, como a mí me gustaban las matemáticas, pues me encontraba muy cómoda. Aquellos que entienden saben que las matemáticas también son elegantes, es posible encontrarles esa chispa.

¿Cómo era su clase? ¿Había pocas mujeres?A las mujeres que había en mis clases no las conté, pero lo que sí se aprecia ahora desde este otro lado del aula es que, en aquellos momentos, cuando yo estudié había bastantes más mujeres que ahora.

¿De verdad? ¿Hemos ido a menos mujeres informáticas?Hemos ido a menos mujeres de ingeniería informática pura. En estudios de doble grado de informática y matemáticas, informática con ADE o Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, ahí el porcentaje de mujeres en las aulas se incrementa considerablemente, llegando a un 30/40%. Pero en informática pura, que fue lo que yo hice, ahora hay menos mujeres.

"Mi meta siempre ha sido hacer una investigación de calidad, puntera, que estuviera en la frontera del conocimiento"

¿A qué lo achaca? Bueno, yo creo que los estereotipos que hay en las películas y en las series a veces presentan el perfil del informático de una determinada forma que puede no hacerlo atractivo a las chicas.

Licenciada en 6 años, doctora en 8, catedrática, vicerrectora, miembro de la Real Academia de la Lengua, y esta semana ingresa en la Real Academia de Ingeniería. ¿Cómo se hace una carrera así de exitosa?Pues con muchísimo trabajo, esfuerzo y teniendo claro cuál es la meta. Mi meta siempre ha sido una investigación de calidad, puntera, que esté en la frontera del conocimiento. Que aporte a la ciencia, y al mismo tiempo sea capaz de trasferir esos resultados de la investigación al mundo empresarial y a las administraciones públicas.

Asunción Gómez-Pérez, en su despacho del vicerrectorado de la UPM. SERGIO GARCÍA

¿Cuáles fueron sus primeros proyectos como informática?A finales de los años 80, casi en los 90, estábamos realizando unos sistemas expertos para detectar fallos en los trenes. Se tomaban las señales del tren y un sistema experto procesaba esas señales y averiguaba cuál era el motivo por el cual el tren estaba fallando.

¿Tiene que ver con que sea usted de Badajoz, donde se averían tanto?No lo había pensado, pero me da una oportunidad fantástica para reclamar que lleguen unas comunicaciones por tren apropiadas y acordes a las que existen en el resto del país.

¿Cómo llega a la inteligencia artificial (IA) y cuándo vio lo relevante que iba a ser para la humanidad?Empecé en Inteligencia Artificial en el año 88. Un día, paseando con mis amigos por los pasillos de la de la facultad, encontramos un anuncio de "Se buscan estudiantes para para el laboratorio de Inteligencia Artificial". Todavía no habíamos cursado la asignatura, pero sonaba tan bien el nombre que nos apuntamos y fuimos seleccionados. Estuve en el laboratorio de IA todo cuarto, quinto y sexto de carrera, y después hice el doctorado en la misma temática.

"Cuando empecé en la IA no había ni Siri ni Alexa, pero había sistemas capaces de responderte a preguntas. El primer sistema de inteligencia artificial que respondía a preguntas se llamaba ELIZA y es de 1964"

¿Qué le cautivó de la Inteligencia Artificial?La inteligencia artificial de los años 90 no era igual que la IA que tenemos ahora. No teníamos tantos datos, tampoco teníamos unas infraestructuras computacionales. La inteligencia artificial se realizaba a base de extraer el conocimiento que tienen las personas, modelizarlo y representarlo dentro del ordenador, con una serie de lenguajes artificiales, para que el sistema fuera capaz de razonar. Era como ahora pero mucho más básico. Actualmente tenemos muchísimos datos, unas infraestructuras computacionales impresionantes y lo que hace la inteligencia artificial es generar patrones numéricos y modelos matemáticos muy complejos para poder alcanzar una solución, ya sea reconocer una imagen o generar un texto. En aquellos momentos la inteligencia artificial usaba la lógica, palabras, utilizaba el razonamiento deductivo, los silogismos...

¿Había alguna Alexa?Entonces no había ni Siri ni Alexa, pero sí había sistemas capaces de responderte a preguntas. De hecho, el primer sistema de inteligencia artificial que respondía preguntas se llamaba ELIZA y se hizo en 1964.

¿Podría explicarnos qué es la ontología, su especialidad?Si vamos a un diccionario encontramos palabras definidas en un lenguaje natural y, si tú sabes el idioma, entiendes la definición. Las ontologías computacionales lo que hacen es definir esas palabras, lo que hace a cada palabra ser ella, igual que en el diccionario, pero en vez de definirla con lenguaje natural en un lenguaje artificial, con una sintaxis y con una gramática que es apropiada para que los ordenadores puedan procesarla.

¿Numérica?No, numérica no. Los números son de la Inteligencia Artificial generativa y del ‘machine learning’. Aquí no trabajamos con números, aquí trabajamos con palabras. Por ejemplo, si yo quiero describir una manzana pues tengo que decir que la manzana es un fruto, que procede de un árbol, que tiene un color, que puede ser rojo, verde o amarillo, un diámetro aproximado de 5, 8 o 10 centímetros. Lo que hacemos es describir las palabras, pero en un lenguaje computacional y ahí es donde hila el tema de la inteligencia artificial con la lengua.

"En enero de 1994 cogí un avión a Stanford (...). La informática surgió allí. En aquellos momentos aquello estaba en ebullición".

¿Por qué se interesó por investigar las ontologías?Terminé la tesis doctoral en el año 93 y entonces los catedráticos insistían en que nos fuéramos al extranjero para completar la formación. En enero del 94 estaba cogiendo un avión para irme a la Universidad de Stanford (California, EE UU) a trabajar con Tom Gruber (creador de Siri), el padre de las ontologías. Yo estuve trabajando con él un año en temas de valoración de contenidos. Luego ya me saqué la plaza aquí de titular. Ahora los estudiantes están más acostumbrados a la movilidad, pero en el año 94, procediendo de un pueblo de Badajoz, habiendo estudiado francés en el bachillerato, el irte a EE UU era un paso importante. Recuerdo la angustia de mis padres, que me decían: ¿cómo sabremos que has llegado? Yo les dije poned el telediario, si no se ha caído ningún avión es que he llegado correctamente y ya os llamaré.

¿Era muy diferente la Universidad en EEUU?Stanford es una de las universidades punteras en Estados Unidos, y cuenta con grandes medios por la financiación de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos (DARPA). Comparada con financiación en la Universidad en España, la diferencia era abismal. Además, la informática surge en Estados Unidos en Silicon Valley, donde está Stanford, y en aquellos momentos estaba todo en ebullición. Aquí se observaban los avances de investigaciones, pero a través de artículos de publicaciones muy punteras, pero que llegaban dos años después de que se hubieran realizado. Aquel año fui cada día laborable la primera persona en entrar en el laboratorio y la última en salir.

Asunción Gómez-Pérez, en un momento de la entrevista. SERGIO GARCÍA

Usted ha conseguido trenzar ciencia y humanidades, a través de la aplicación de la informática al lenguaje en la Inteligencia Artificial.Mi investigación en Inteligencia Artificial desde siempre ha estado aplicada a dominios concretos. Unas veces a trenes, otras a telefonía, a medio ambiente... y hubo un momento en el cual me empecé a dar cuenta (2002-2003) de que las ontologías tenían una barrera para entrar en la industria española y en las administraciones públicas españolas, porque estaban escritas en inglés. Empecé a ver cómo traducirlas de manera automática, en vez de tener que estar haciéndolo a mano, y a partir de ahí pues inicié la rama que trata de la inteligencia artificial y el lenguaje.

"Uno de mis fines en la RAE es que las máquinas y los dispositivos que están utilizando la lengua española para comunicarse con las personas hagan uso de un español correcto"

Descubrió un nicho, abrió un camino nuevo al lenguaje.Claro, abrimos ese nicho y luego a partir de ahí hemos hecho proyectos en los espacios de datos lingüísticos y es por lo que posiblemente me llamara la RAE. Hubo un hito, en 2010, cuando empezamos proyectos con la Biblioteca Nacional. Les dijimos que había una tecnología nueva que permitía integrar datos de fuentes heterogéneas y que había otras bibliotecas en Francia, Alemania o en Estados Unidos que ya habían transformado sus datos a ese formato. Les preguntamos si querían hacer un primer experimento, para ver si merecía la pena. Ahora mismo ese portal está abierto y operativo. Se llama datos.bne.es y cualquier ciudadano puede realizar búsquedas de los fondos de la Biblioteca Nacional procedentes de tres bases de datos que no estaban integradas.

Asunción Gómez-Pérez, en mayo de 2023, cuando entró en la Real Academia de la Lengua. RAE

Hace un año, mayo 2023, se convirtió en la primera mujer ingeniera en la RAE, con la letra q. ¿Qué supuso su aceptación y cuál es su función?Es un grandísimo honor, que no me esperaba. El director de la RAE me explicó que estaban buscando introducir la IA en la RAE con dos fines: el primero es mantener la unidad de la lengua española en la diversidad de los 600 millones de hispanohablantes. Y, en segundo lugar, que las máquinas y los dispositivos que están utilizando la lengua española para comunicarse con las personas que utilicen un español correcto. Luego, evidentemente, la inteligencia artificial también puede ayudar mucho a los lingüistas de la RAE en el análisis y la evolución de la lengua.

¿Está empeorando el castellano con la tecnología?Hay que distinguir dos enfoques. Uno es cómo las personas nos comunicamos a través de los medios digitales. Ahí a veces se cometen faltas de ortografía, o nos inventamos palabras nuevas para ahorrar en la escritura. Por otro lado está la comunicación persona-ordenador y ahí el sistema informático debe contestar siempre en un español correcto. Dentro del proyecto LEIA de la RAE estamos analizando este tipo de situaciones y esperamos tener las conclusiones en unos meses.

"En los colegios deben enseñar la belleza de las matemáticas y si a edades tempranas comprenden cómo se trasladan a la tecnología que utilizan día a día, empezará a haber más vocaciones"

En España hay 750.000 ingenieros y la proporción de hombres y mujeres es de 80%-20%. ¿Qué análisis hace como vicerrectora?Los porcentajes de mujeres en ingeniería no se incrementan de la noche a la mañana. Necesitamos de un proceso que debe comenzar en los colegios y, especialmente, con los profesores de matemáticas y de tecnologías. Deben enseñar la belleza que tienen las matemáticas y si a edades tempranas comprenden cómo se trasladan las matemáticas a la tecnología que utilizan en su día a día, empezará a haber más vocaciones y habrá más niñas que deseen estudiar carreras de ingeniería.

Defiende que las matemáticas son elegantes, ¿quién le hizo verlas así?Don Marcial, el profesor de matemáticas en Villafranca de los Barros. Siempre lo digo. Me encantaba cómo explicaba las matemáticas. De hecho, cuando estaba en el COU ya cogía libros de primero de carrera de Matemáticas y me ponía a hacer problemas.

Si alguna adolescente está planteándose en estos momentos estudiar una ingeniería, ¿qué capacidades le diría que se deben de tener?En primer lugar, curiosidad, porque en ingeniería enseñamos los fundamentos y la tecnología del presente, pero el futuro está por descubrir y el futuro surge de la conexión de ideas, de esa curiosidad. También ingenio, para dar soluciones nuevas a problemas y hacerlo de una forma diferente. Y constancia para pensar en cómo provocar con las tecnologías avances sociales positivos.

¿En qué nuevas funcionalidades de la IA se investiga en España?De lo que tengo cerca, interesa el auge de la inteligencia artificial generativa. Con los medios disponibles, se intenta comprenderla y realizar aplicaciones. En mi grupo de investigación estamos avanzando en la inteligencia artificial neurosimbólica, que supone la integración de las ontologías con la inteligencia artificial generativa, bien para que al incorporar las ontologías a los modelos de lenguaje en etapas se pueda evitar algún tipo de alucinación que tienen estos modelos, y luego en el análisis del lenguaje, pues también permite construir las ontologías de una forma más rápida. Es un camino de ida y vuelta. Sin embargo, en la Politécnica la inteligencia artificial se ha convertido en algo transversal, en todas las ingenierías se aplica la IA para acelerar investigaciones.

La semana que viene ingresará en la Real Academia de Ingeniería. Será la octava mujer entre cien ingenieros. ¿Nos avanza algo de su discurso?¿La octava, solo? El discurso ya lo tengo terminado. El título es ‘ingeniería ontológica’. Básicamente será explicar de dónde viene el término y su papel en la Inteligencia Artificial. Haré un recorrido desde de la filosofía a la lingüística y a la computación, para llegar a la inteligencia artificial neurosimbólica.