Por qué la gripe aviar dispara las alertas de la OMS, que habla de "epizootia mundial": "Puede haber más casos en humanos"

La gripe aviar ha hecho saltar las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advirtió en mayo de la presencia de una "epizootia mundial" de esta enfermedad. La epidemia, que comenzó en 2020, tuvo su pico dos años más tarde, cuando se produjeron más de 131 millones de muertes de aves de corral domésticas en 67 países de cinco continentes. De hecho, en naciones como EE UU -el país más afectado-, casi 100 millones de aves de corral, la mayoría gallinas ponedoras, y más de nueve millones de aves salvajes se han visto afectadas por el virus desde 2022.

Pese a que la epidemia comenzó hace cuatro años, siendo 2022 el peor hasta la fecha, la preocupación de la OMS aumentó este 2024 por dos motivos. En primer lugar, porque el virus, que históricamente ha afectado sobre todo a las aves, estaba infectando y matando a nuevas especies, en teoría inmunes, como mamíferos marinos o terrestres. En segundo, porque, aunque se trata de un virus con incidencia mínima en humanos (889 casos en los últimos 20 años), ha sido en este 2024 cuando se ha registrado el primer posible contagio de mamíferos a humanos.

Concretamente, preocupa que los mamíferos domésticos, como las vacas, se conviertan en huéspedes del virus y que lo transmitan con mayor facilidad a los humanos, algo que podría ser más factible que con las aves debido al parecido biológico existente. De hecho, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), "podría haber un incremento de infecciones humanas esporádicas". En este sentido, preocupa también porque se trata de un virus cuya letalidad en humanos asciende al 52%.

Alarma por el posible contagio de vacas a humanos

En febrero se produjo un brote de gripe aviar altamente patogénica A(H5N1) en granjas de vacas lecheras en EEUU que alertó a las autoridades sanitarias, ya que estos mamíferos nunca antes se habían contagiado con el virus. El número de vacas infectadas ha continuado incrementándose y hasta ahora hay 101 rebaños afectados en doce estados, aunque el número de muertes ha sido "mínimo", según destaca el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Pero esta no fue la única novedad, ya que algunos gatos que tomaron leche cruda bovina también se infectaron con el virus, pero en su caso "se desarrolló una infección sistémica mortal por influenza".

Semanas más tarde el CDC confirmó que una persona había sido diagnosticada con gripe aviar, un hecho poco común que sucedió por primera vez en Hong Kong en 1997. Sin embargo, lo raro de este caso que se ha registrado en EEUU es que la persona no había estado en contacto con aves, sino con vacas lecheras. "Se cree que este es el primer caso de probable propagación del virus de gripe aviar altamente patogénico A(H5N1) de mamíferos a humanos", explica el CDC. Tras este caso, se detectaron otros dos, pero todavía se desconoce exactamente cómo se produjeron los contagios. "El ordeño probablemente ha estado impulsando la transmisión viral entre vacas, otros animales y potencialmente en humanos", señala la revista Nature.

Segundo motivo de preocupación

Las vacas no han sido los únicos mamíferos que se han contagiado recientemente por primera vez con gripe aviar y esto también es motivo de preocupación para la OMS porque los animales que dan de mamar a sus crías son biológicamente más cercanos a los humanos que las aves. Además, destaca el hecho de que no solo se trata de mamíferos salvajes y terrestres, sino también domésticos y acuáticos.

"En los últimos dos o tres años el virus ha conseguido infectar más de 40 especies de mamíferos que normalmente no se infectan con este tipo de virus", explica a 20minutos Natàlia Majó, directora y jefa de la línea de investigación en virus aviares del IRTA-CReSA. "Eso es preocupante porque aunque muchas veces no hay transmisión entre individuos de la misma especie, al ser un virus que muta mucho, eventualmente puede cambiar y adaptarse a alguna especie", añade.

En América, uno de los continentes más afectados por esta epizootia, 19 países reportaron brotes en 2023. En total se registraron más de 2.600 en aves y al menos 280 en mamíferos, "una situación que nunca se había registrado en la región", según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las cifras de muertes son igual de alarmantes ya que al menos 600.000 aves salvajes y 50.000 mamíferos han fallecido solamente en Argentina, Chile y Perú desde 2022, indica un estudio publicado en febrero por la Universidad de California en Davis.

Las especies más afectadas en Norteamérica han sido los zorros rojos y los zorrillos, mientras que los leones marinos y otros mamíferos acuáticos lo han sido en América del Sur. De hecho, según otra investigación realizada por el citado centro educativo "un gran brote de gripe aviar mató al 70% de las crías de elefantes marinos nacidas en la temporada de reproducción de 2023. Las tasas de mortalidad alcanzaron al menos el 96% a principios de noviembre de 2023 en las áreas estudiadas de la Península Valdés en Argentina".

La forma de contagio en mamíferos todavía no está del todo clara. "La hipótesis que se cree más probable es que se comen el cadáver de un ave infectada, ya que la mayoría de los mamíferos infectados son carnívoros", indica la jefa de la línea de investigación en virus aviares del IRTA-CReSA. Sin embargo, esta no es la única teoría cuando se trata de mamíferos marinos. "Por el número de casos se piensa que sí se está dando una transmisión entre ellos", explica a este medio Ángela Vázquez Calvo, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).

El miedo del salto al humano

A pesar de lo que está sucediendo en el mundo animal, la OMS estima que el riesgo para los humanos es bajo ya que los casos detectados han sido esporádicos y solamente en personas que han estado en contacto con aves infectadas. Sin embargo, resulta imperativo no bajar la guardia y por este motivo la Comisión Europea ha firmado un contrato para repartir hasta 665.000 dosis de vacunas contra la enfermedad destinadas a las personas que están más expuestas a la gripe aviar.

"Este virus es muy impredecible. Es verdad que los casos que hay en humanos son bastante esporádicos y con la cepa que está circulando actualmente son casos leves, pero puede cambiar porque ya lo ha hecho bastante en los últimos años", explica Majó. Sin embargo, la investigadora detalla que se trata de un virus "muy exitoso" en mantenerse en la aves y en el medio ambiente. "Está llegando a un punto que no había llegado ningún otro virus de la gripe aviar, porque tiene la capacidad de infectar a muchos huéspedes y muy diferentes", destaca.

"El miedo del salto al humano es porque los primeros casos suelen ser de baja transmisión y los síntomas bastante más fuertes hasta que se acaba adaptando al nuevo entorno. Cuando eso sucede empieza a ser mucho más transmisible y los síntomas más leves", explica Vázquez Calvo. En concreto, las personas pueden experimentar desde una infección leve de las vías respiratorias superiores, acompañadas de tos y fiebre, hasta una neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte, indica la OPS.

La experta del CBMSO añade que "aunque los síntomas sean parecidos [a los de la gripe humana], bien sean digestivos o respiratorios, se prevé que sean más fuertes porque las personas no están acostumbradas a ese tipo de virus. No lo han visto nunca". Además, incide en que hay que continuar vigilándolo porque tiene una capacidad de mutación muy alta. "Cuantas más opciones tenga el virus de jugar en un mamífero, más facilidad hay de ese salto que pueda generar una pandemia", sostiene.

Ambas expertas coinciden en que, de momento, la situación en Europa no es tan alarmante como en América. "Aquí no se está dando en granjas, entonces en ese sentido está más controlado. Además, aquí se está dando solo en aves", indica Vázquez Calvo. En España, por ejemplo, se han detectado dos casos este año: una gaviota patiamarilla en A Coruña y un charrán patinegro en San Lúcar de Barrameda. En 2023 la cifra fue de 43 casos, según indica la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En mamíferos, por su parte, el último brote conocido se produjo en 2022 en una granja de visones de Galicia.

La situación actual en Europa tampoco se compara con la vivida en 2022. "Ese año ocurrió algo que no solía pasar. La temporada epidemiológica de la gripe aviar en Europa es desde octubre hasta mayo, coincidiendo con la migración de la aves procedentes del continente asiático. Pero ese mayo no disminuyeron los casos sino que el virus se mantuvo presente durante todo el verano y se reportaron casos en aves marinas, en especies de aves que no eran habituales", finaliza Majó.