La misa del lunes en recuerdo de María Teresa Campos, organizada por sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, estuvo marcada por notorias ausencias y reproches de allegados a la familia.

Una de las voces más críticas ha sido la amiga íntima de la fallecida, Meli Camacho, quien este martes ha expresado su indignación en una llamada a Ni que fuéramos. Camacho, que se ha autoproclamado como el "topo" que ha filtrado la misa, no ha ocultado su malestar por el trato recibido y por la organización del evento.

"¡Para qué mierda vine yo a esto! En septiembre que no cuenten conmigo para nada que organicen Terelu y Carmen Borrego", ha expresado visiblemente emocionada.

La amiga de la conmemorada también se ha quejado de la falta de afecto por parte de las organizadoras: "He hecho un esfuerzo por ir y no he sentido nada de cariño por parte de Terelu y Carmen Borrego. Me he sentido una basura". Además, ha añadido que se fue ignorada por algunos asistentes, como por ejemplo, Carmen Almoguera Borrego: "Me he sentido humillada (...) Potita, la hija de Potota, no me saludó".

En sus declaraciones, Camacho ha dejado entrever que podría organizar un evento alternativo junto con otros amigos de la presentadora: "A lo mejor, sus amigos organizamos algo por nuestra cuenta".

Las duras palabras de Meli Camacho ponen en duda la armonía que se percibe dentro del círculo cercano de la fallecida. "En esa familia no hay amor, todo es dinero", ha concluido.