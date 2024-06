El nuevo tatuaje de Angelina Jolie podría ser un mensaje para Brad Pitt

Anoche se celebraron en EEUU los Premios Tony 2024, en los que se pone en valor las producciones de Broadway durante toda la temporada. en su 77.ª edición, por primera vez, Angelina Jolie tuvo el honor de subir a recoger un galardón gracias a The Outsiders.

La obra obtuvo galardón a Mejor Musical, por lo que ella y su hija, Viviene quien ha hecho de ayudante de producción, fueron las representantes de todo el equipo de trabajo. Madre e hija no dudaron en pasar por la alfombra roja en la que no solo destacaron por su sintonía, sino por el último detalle en el cuerpo de la intérprete.

Gracias al elegante escote en forma de corazón del vestido que llevaba, se pudo ver el nuevo tatuaje de Angelia. El diseño elegido se trata de una pequeña golondrina con las alas abiertas, simulando que se encuentra en pleno vuelo. La intérprete, por el momento, no ha querido dar detalles sobre el porqué de esta elección.

Vivienne Jolie-Pitt con Angelina Jolie en los Premios Tony 2024 Getty Images

Aunque lo que sí que es cierto es que los rumores no han tardado en aparecer. De acuerdo a la simbología, el ave representa la lealtad, la vuelta a casa y la buena suerte. Por ello, algunos seguidores de la actriz y su expareja, Brad Pitt, han asegurado que podría tener algo que ver con su ruptura.

Aunque, lo cierto es que también hay quien asegura que realmente está inspirado en la obra galardonada, The Outsiders. Prueba de ello fue el discurso que dio al recoger el premio: "S.E. Hinton escribió The Outsiders en secundaria, y medio siglo después, todavía sigue presente. La sociedad cambia, pero la experiencia de ser alguien de fuera es universal".

"A cualquier joven, a cualquier persona que se sienta fuera de lugar, que sepa que no se equivoca al ver lo que es injusto. No se equivoca al querer encontrar su propio camino. A medida que el elenco va alzando la voz, espero que os inspire a muchos de vosotros a valorar la vuestra. Por favor dad la bienvenida a la extraordinaria compañía de The Outsiders", reflexionó Jolie.