PSOE y Sumar cuelan en la ley de paridad una enmienda para quitar al Senado la capacidad de bloquear el techo de gasto

PSOE y Sumar empiezan a dar pasos para allanarse el camino a los próximos Presupuestos Generales del Estado, un camino que se prevé largo y pedregoso. El primero de estos pasos es el de retirar al Senado la capacidad de bloquear la senda de estabilidad que elabora anualmente el Gobierno, un instrumento que es el paso previo a la aprobación de unas cuentas y que marca el límite de gasto público que estas pueden contener. Y, para ello, ambas formaciones utilizarán una triquiñuela parlamentaria: incluirán esta medida como enmienda en la ley de paridad, una norma a la que está previsto que el Congreso dé luz verde en las próximas semanas y que no tiene nada que ver con los Presupuestos.

El PSOE y Unidas Podemos, primero, y Sumar, después, llevan años a favor de esta medida, que supone retirar al Senado una capacidad de veto completamente extraordinaria en la legislación española. La Cámara Alta no tiene la capacidad de vetar de manera definitiva ninguna otra iniciativa que no sea la senda de estabilidad presupuestaria: normalmente, el Congreso puede levantar los vetos impuestos por el Senado. De hecho, la legislatura pasada el Gobierno inició los trámites para acabar con esta excepcionalidad nada más comenzado su mandato, pero la emergencia de la pandemia provocó que la reforma quedara olvidada en un cajón.

En los últimos años, que el Senado tuviera capacidad de vetar la senda de estabilidad del Gobierno no ha tenido efectos prácticos, puesto que la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria decididos por la Comisión Europea para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia han permitido al Ejecutivo tener manga ancha para invertir sin la vigilancia de Bruselas. Pero ese periodo excepcional terminó y, de cara a los Presupuestos de 2025, será necesario que las Cortes aprueben un techo de gasto y unos objetivos de déficit. Y el más que probable bloqueo de los mismos por parte de un Senado controlado por mayoría absoluta por el PP añadía piedras a un camino ya de por sí complicado para las cuentas.

Por ello, PSOE y Sumar buscan que el procedimiento para aprobar el techo de gasto siga la práctica parlamentaria habitual: que las cifras sean votadas por el Congreso, una vez aprobadas vayan al Senado y, si la Cámara Alta las rechaza, vuelvan a la Cámara Baja para que esta pueda levantar ese veto y darles luz verde de manera definitiva. Ambas formaciones justifican este cambio asegurando que es "anómalo" conceder al Senado un poder de bloqueo en este ámbito que no tiene para ninguna otra ley.

Los socios de Gobierno, eso sí, han decidido introducir esta reforma de la ley de estabilidad presupuestaria como una disposición de otra ley, la de paridad. Se trata de una triquiñuela parlamentaria que no es inhabitual en los últimos años, pero que ha sido fuertemente criticada porque normalmente sirve para incluir por la puerta de atrás reformas polémicas colando enmiendas en leyes que no tienen nada que ver con las que se modifican. PSOE y Sumar, en este caso, argumentan que el cambio es necesario porque el actual poder de veto del Senado "no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución" a las cámaras legislativas "y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España".