Estefanía de Mónaco será abuela por segunda vez, según ha 'anunciado' el perro de su hijo Louis

La hermana más discreta de Alberto de Mónaco, Estefanía, de 59 años, se convertirá de nuevo en abuela. Su hijo Louis Ducruet, casado con la vietnamita Marie desde 2019, será padre de nuevo.

El encargado de dar la buena noticia ha sido Pankeke, el perro de la pareja, que al igual que hiciera con su primera hija, lo ha 'anunciado' en las redes mostrando un babero en el que se lee: "Oh, no, otra vez no".

La simpática imágen muestra al can con la prenda al cuello, que incluye una flecha que señala a Victoire, la primera hija de la pareja, nacida en abril del pasado año. "Pancake y ricitos de oro tienen un anuncio que hacer... Esperan un nuevo miembro en la hermandad ¡la familia crece!", han escrito los emocionados padres.

Ya el nacimiento de su primera hija lo dieron a conocer por medio de Pankeke, perro al que rescató de una protectora en Rumanía su hermana Camila. Desde entonces, les acompaña a todas partes, incluido su enlace civil en el principado. El animal tiene Instagram propio.