Dr. Rocamora, neurólogo experto en epilepsia: "Los mayores avances se están dando en el campo de la genética"

Un año más, la Sociedad Española de Neurología ha otorgado sus PREMIOS SEN, que representan el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología y de los neurólogos españoles a aquellas personas e instituciones que han contribuido decididamente al avance científico o a la promoción social de las enfermedades neurológicas. Estos Premios son otorgados por la Junta Directiva a propuesta de los Grupos de Estudio de la SEN y de los miembros de la SEN.

En esta ocasión, el Premio Modalidad Científica ha recaído sobre Dr. Rodrigo Rocamora Zúñiga, como reconocimiento a su significativa contribución al avance del conocimiento y tratamiento de la epilepsia.

El Dr. Rodrigo Rocamora es neurólogo y Jefe de la Unidad de Epilepsia Avanzada del Hospital HM Delfos de Barcelona. También dirige a la Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar y es Profesor Asociado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Hablamos con él.

Para conocerle un poco más, doctor. ¿Qué le llevó a enfocarse en la investigación de la epilepsia?Probablemente, lo que me llevó a orientarme a la epilepsia fue que un familiar muy cercano sufría crisis convulsivas que me tocaba observar cuando era niño. No fui consciente de esto, claro, hasta cuando ya estaba estudiando medicina y fui a un congreso de epilepsia en Oslo, Noruega, y me di cuenta de que era mi vocación.