El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una nueva partida presupuestaria de más de 46 millones de euros con la que se financiará, desde este septiembre y para todo el primer cuatrimestre, el nuevo programa de incorporación de talento docente e investigador de las universidades públicas. Un programa "pionero", según ha subrayado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que cuenta con una "financiación histórica" para estabilizar al profesorado universitario y reducir su temporalidad, que actualmente se mantiene en un 49%.

"Uno de cada dos profesores tiene un contrato temporal. Esto es inadmisible e inaceptable. La isla de precariedad de nuestro país no puede ser en ningún caso el entorno universitario", ha subrayado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha recordado, la última ley de universidades, la LOSU, mandata precisamente atajar esa realidad y "rejuvenecer plantillas" con la incorporación de profesores de manera estable.

El programa lleva tiempo siendo fruto de debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas, algunas de las cuales han mostrado reticencias, pues la propuesta de Morant pasa por un modelo de cofinanciación: el Estado se hará cargo del coste de la creación de 3.400 plazas; pero las administraciones autonómicas tienen cuatro años para financiar las vacantes sobrantes, hasta las 5.634 que se estima que se necesitan para reducir la temporalidad y estabilizar esta figura docente.

"Hay una necesidad de cofinanciación. Aquella comunidad autónoma que no quiera firmar el convenio no recibirá el dinero por parte del Gobierno. No es nuestra competencia, pero nos importa y vamos a hacer este esfuerzo", ha subrayado Morant.

Con todo, el plan deberá recibir todavía el visto bueno de las comunidades autónomas, en la Conferencia de Política Universitaria que se celebrará este mismo martes y en la cual la ministra espera que "salga bien".

150 millones al año

Así, los 46 millones de euros iniciales aprobados este martes irán para cubrir el coste de remuneración de este profesorado para el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. Una vez arrancado el curso, el Gobierno prevé aprobar dotaciones de 150 millones de euros cada año, y durante los próximos seis años, que es la duración que tienen los contratos de profesor ayudante doctor, de tal forma que, para 2030, se haya conseguido estabilizar esas 5.600 nuevas plazas.

Los criterios de reparto de esa financiación según los cuales el Ministerio de Ciencia y Universidades responden "de manera objetiva" a las necesidades de cada una de las universidades del país. El panorama en todo el territorio nacional es muy dispar, según ha recordado Morant, quien ha señalado que, mientras hay campus que mantienen un nivel de temporalidad cercano al objetivo, de en torno al 20%; hay otras con unas tasas de temporalidad del 70%.

"Las universidades nos han planteado la necesidad, hemos recogido esa necesidad y hacemos el reparto de manera objetiva. Este acuerdo económico se va a traducir en convenios que vamos a firmar con las comunidades autónomas y las universidades, que van a recibir este dinero y que se van a comprometer a poner la temporalidad en el umbral y las comunidades autónomas se comprometen a financiar el resto de plazas", ha explicado la ministra.

Habrá más información...